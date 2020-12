Largo NZD/USD mientras el mensaje del RBNZ mejora

Anuncio

Si hay algo que hemos aprendido durante la crisis de COVID-19, es que la planificación anticipada no siempre funciona como se espera. Concentrándonos en el 2020, ninguno de los pronósticos, a pesar de lo bien que funcionaron o no, fueron diseñados en base a la conjetura de que una pandemia mundial conmocionaría los mercados mundiales, desencadenando niveles extremos de volatilidad no vistos desde la crisis financiera de 2008.

De cara al futuro, el entorno macroeconómico parece indicar que el desempeño económico del primer trimestre de 2021 será débil a medida que se distribuyen las vacunas contra el coronavirus, aunque el proceso de vacunación prepararía el camino para una reactivación más energética en los próximos meses.

Por ahora, es probable que la liquidez siga siendo abundante, ya que los bancos centrales, como la Reserva Federal, se han comprometido a mantener bajos los tipos de interés hasta que la recuperación logre afianzarse. Esto mantendría al dólar estadounidense sesgado a la baja, reforzando su tendencia actual de depreciación hasta bien entrado el año 2021. Por otro lado, el sentimiento de riesgo, dada la mejora de las perspectivas mundiales, también actuaría como un catalizador negativo para el billete verde, incluso si la economía de los Estados Unidos tiene un buen desempeño.

Mientras tanto, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda ha tenido un papel clave en la reducción de las probabilidades de nuevos estímulos para el 2021. Los mercados han eliminado por completo la idea de los tipos negativos, ya que los precios de la vivienda se han convertido en parte de la responsabilidad de la entidad, lo que reduce la necesidad de una mayor relajación monetaria a corto plazo.

El dólar neozelandés ha sido la divisa de mejor rendimiento hacia finales de año, apreciándose un 6,8% frente al dólar estadounidense sólo en noviembre. Espero que esta apreciación continúe en la primera mitad de 2021. Mi objetivo de precio estaría dirigido a la marca de 0,7300 -50, en cuyo momento el NZD estaría muy sobrecomprado y caro.

Gráfico del NZD/USD (Semanal)

Gráfico preparado por Daniela Sabin Hathorn, con la plataforma de trading de IG