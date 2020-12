Cuña de 7 años en el USD/JPY, alcista en el GBP/JPY tras el Brexit

Ya sea con la intención de realizar un mero análisis o en busca de oportunidades, existe una tendencia entre los traders que miran más allá de sus marcos temporales normales y los que buscan movimientos del mercado que supongan una desviación drástica de las normas que están experimentando. Lo más frecuente es que esto se manifieste como una búsqueda de patrones de extraordinaria volatilidad que puedan alimentar una ruptura y evolucionar hacia una tendencia sistémica. Naturalmente, entrar en un movimiento abrupto y prolífico justo al inicio de este sería lo ideal. Sin embargo, en la práctica, ese es un escenario improbable. Partiendo de la base de que no se puede saber el futuro, me gusta buscar oportunidades que puedan funcionar en las condiciones actuales. Además, las ideas de trading que pueden funcionar en tantos escenarios alternativos como sea posible y que al mismo tiempo ofrezcan una técnica sólida y un profundo telón de fondo fundamental están ya muy estudiadas. Mirando hacia 2021, me interesa la seriedad del rango del USD/JPY y el contraste para múltiples escenarios con una subida del par GBP/JPY.

Gráfico del USD/JPY (Semanal)

Gráfico preparado por John Kicklighter, creado con IG

Con el tiempo, el USD/JPY despejará el increíble rango que se ha labrado desde el 2014. Sin embargo, por maduro que sea este patrón en el aspecto técnico, los aspectos fundamentales de este cruce parecen especialmente hábiles para tropezar con los intentos de forzar una conducción clara. Históricamente, existe una relación especulativa entre estas dos monedas, pero, con los rendimientos globales bajo mínimos, y con la improbabilidad de que se recuperen durante unos años, en la actualidad, hay poco refugio o ventaja entre ellas. Es probable que esto refuerce la importancia del rango que va entre 110 y 102. Yo trataría de buscar posibles movimientos de ida y vuelta en los límites de dicha horquilla.

Gráfico del GBP/JPY (Semanal)

Gráfico preparado por John Kicklighter, creado con IG

Mientras que los fundamentos del USD/JPY probablemente den lugar a indecisiones en la mayoría de los escenarios probables que puedo procesar, sí que veo un sesgo acechante e inherente en los diferentes caminos del GBP/JPY. En el caso de un aumento sostenido del apetito por el riesgo, una ruptura de un rango podría forjar un rally sostenido por encima de la resistencia de 140. Por el contrario, la aversión al riesgo podría llevar a un retroceso, pero 117 es la cifra histórica del par y 122 un punto mínimo de varias décadas, por lo que una nueva caída se intensificaría rápidamente. El gran factor al alza viene servido por el lado de la libra, si la Unión Europea y el Reino Unido consigue firmar un tratado comercial antes del próximo 1 de enero. Es posible que la cosa acabe en una gran decepción que desinfle la divisa británica, pero creo que le queda ya poco espacio para más descuentos.