Pandemia vs. bancos centrales

En un año en el que pasaron tantas cosas, creo que uno de los aspectos más sorprendentes es lo poco que se han resentido las bolsas mundiales por el deterioro de la economía, en particular en Estados Unidos. Es cierto que hubo una agresiva reacción instintiva en febrero-marzo que se tradujo en un desplome de un tercio de los índices de acciones estadounidenses. Sin embargo, dicha corrección fue de corta duración, ya que un FOMC muy agresivo, junto con algo de ayuda del Departamento del Tesoro y del Congreso, fueron capaces de mantener los mercados a flote hasta que, finalmente, las acciones de Wall Street subieron a niveles aún más altos incluso de los vistos anteriormente. El hecho de que las acciones alcanzaran nuevos máximos históricos en medio de una pandemia global, con gran parte del mundo con la actividad bajo mínimos o directamente confinado, siempre me sorprenderá.

Pero, dicho esto, la economía y el mercado de valores han estado divorciados durante algún tiempo, y se puede argumentar que así ha sido de alguna manera desde la respuesta a la crisis financiera mundial de 2008. Mi lección principal este año es saber que los bancos centrales están bastante comprometidos aquí, y en muchos casos, son muy estrictos con sus políticas acomodaticias. Pero no espero que la Fed o el BCE o el BoE, de repente, se vuelvan todos prudentes. Los bancos centrales han estado usando políticas de dinero barato para compensar la falta de acción política (y fiscal) durante algún tiempo, y es poco probable que esto termine por sí solo. Lo más probable es que los bancos centrales sigan presionando hasta que ya no puedan más, y es probable que no sea una decisión que tomen ellos mismos, sino una opción a la que se vean forzados.

Esto mantiene el atractivo en el lado alcista de instrumentos de inversión como el oro o la plata, o tal vez incluso de las cripto-monedas. Eso es porque, probablemente, no veremos tipos más altos hasta que los bancos centrales se vean forzados a ofrecer a los mercados políticas menos acomodaticias.

Gráfico del precio mensual del oro: este ciclo alcista podría tener aún espacio para correr

Gráfico preparado por James Stanley, creado con TradingView