Pronóstico del Dow Jones: ¿cómo afectarán las elecciones al mercado de valores?

DOW JONES (DIJA):

Los datos de las últimas diez elecciones presidenciales revelan que el Dow Jones suele subir en las fechas cercanas a los comicios

Sin embargo, es difícil atribuir cualquier impulso a una elección por sí sola, ya que un número infinito de factores están en juego en el mercado en un momento dado.

El Dow Jones: ¿qué es y por qué es importante para los traders?

¿CÓMO AFECTARÁN LAS ELECCIÓNES PRESIDENCIALES AL MERCADO DE VALORES?

Hasta ahora, los mercados bursátiles mundiales han tenido un 2020 bastante agitado, en medio del brote del coronavirus y las políticas monetarias y fiscales ultra-expansivas que se han adoptado en respuesta a la crisis. Como si una pandemia no fuese suficiente, el Dow Jones, el Nasdaq 100 y el S&P 500 tendrán que enfrentar una inminente elección presidencial, un evento que suele ser el centro de atención de medios de comunicación antes de su celebración. Si bien puede parecer que una elección presidencial y sus implicaciones sociales pueden apoderarse de la vida cotidiana, es necesario preguntarse ¿qué impacto han tenido los comicios pasados en los mercados bursátiles?

RENDIMIENTO DE LOS DOW JONES EN LOS 12 MESES ANTERIORES Y POSTERIORES A UNA ELECCIÓN PRESIDENCIAL

Con la ayuda de los datos de las últimas diez elecciones presidenciales de los Estados Unidos, la historia revela que el mercado de valores, específicamente el índice del Dow Jones suele avanzar en promedio antes, durante y después de una elección. Dicho esto, hay algunas advertencias que debemos tener en cuenta. En primer lugar, las acciones generalmente suben con el tiempo en general, con el retorno anualizado a 30 años del S&P 500 en un 8%. Por su parte, el rendimiento anualizado a 30 años del Dow Jones es ligeramente superior al 5%.

Diferencias entre el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500: Información fundamental y oportunidades de trading

Con esto en mente, no es del todo sorprendente ver que el Dow Jones haya subido moderadamente, en promedio, en las últimas diez elecciones presidenciales. No obstante, sacar tales conclusiones a partir de una muestra limitada de datos no es prudente. De hecho, la frase de que "los resultados del pasado no son indicativos de los resultados del futuro" es muy apta para circunstancias como ésta, en las que la estadística no puede asegurar un mejor rendimiento de los mercados bursátiles que un año sin elecciones.

Seis estrategias de trading de Forex: ventajas y desventajas

Como se muestra en el gráfico anterior, algunos años están dominados por temas distintos a la elección presidencial. Los años 1996, 2008 y 2020 son tres casos en los que influencias externas como la burbuja de las empresas<<puntocom>>, la Gran Crisis Financiera y el coronavirus, respectivamente, han ejercido (o están ejerciendo) tanta o más influencia que la carrera por la Casa Blanca, aunque la próxima elección aún podría sorprender.

Demás está decir que el 2020 ha demostrado ser cualquier cosa menos un año ordinario y que los factores externos como las guerras comerciales, la política monetaria y el ritmo de la recuperación postpandémica pueden tener distintos grados de influencia en los mercados bursátiles. Además, la trayectoria de estos temas podría alterarse significativamente después de las elecciones, posiblemente cambiando la forma y el alcance de una cuestión como las relaciones entre los Estados Unidos y China o la regulación de las empresas de tecnología. Sin duda, las acciones se mantendrán a la merced del desarrollo de los acontecimientos políticos durante los próximos meses. Por ello, es difícil decir con convicción que las elecciones presidenciales serán un aliciente para la renta variable.

Un tema que podemos atribuir a una elección con más confianza es el aumento de la volatilidad. Las elecciones de los Estados Unidos y su posible impacto en el gobierno y la política fiscal pueden crear incertidumbre, un fenómeno que la mayoría de los inversores detestan. La incertidumbre suele provocar volatilidad y ésta puede ser observada históricamente en los contratos de futuros del mes de octubre del VIX (índice de volatilidad del CBO), que reflejan más claramente el sentimiento del mercado camino las elecciones. En los contratos de los meses siguientes, la volatilidad en el precio del VIX disminuye constantemente a medida que el impacto de la elección se desvanece.

De tal modo, puede suponerse que el impacto de una elección en los precios de las acciones disminuiría inevitablemente con una tendencia general de fortaleza, pero esperar un aumento de la volatilidad puede ser el resultado más probable. A medida que se acercan las elecciones y se aclaran las posibles políticas, determinados sectores bursátiles pueden subir o bajar en función de los resultados previstos. La atención sanitaria, la energía, la tecnología y las empresas sensibles a las relaciones entre los Estados Unidos y China pueden ser objeto de cambios fundamentales después de las elecciones.

Acciones como Amazony Zoom son sólo algunos ejemplos de las empresas que tienen una sensibilidad potencialmente mayor a los cambios en la administración de los Estados Unidos, mientras que corporaciones como Caterpillar, Boeing, y Walmart pueden estar más estrechamente alineadas con el ritmo de la recuperación económica. Evidentemente, ya están en juego varios temas que se intensificarán en torno a los comicios y es probable que resulte en desempeños divergentes.

Con más volatilidad, las fluctuaciones en los precios de las acciones podrían aumentar de manera sustancial, independientemente de la dirección, especialmente porque la estacionalidad puede exacerbar la incertidumbre de las elecciones. A medida que nos aproximamos al 3 de noviembre, es importante resaltar que el 2020 es un año electoral atípico y, como resultado, las oportunidades de trading abundan en los mercados financieros.

--Escrito por Daniel Castaño, Equipo de investigación e DailyFX en español; y Peter Hanks, Estratega de DailyFX.com

Twitter: @DCastanoFX, @PeterHanksFX