DAX 30 no logra profundizar las subidas y gira a la baja en un contexto de mayor nerviosismo

Actualización Índices: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: Alemania 30: -0,01 % Francia 40: -0,03 % FTSE 100: -0,08 % Wall Street: -0,47 % US 500: -0,66 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#indices https://t.co/Iy69gsXICh

Actualización Índices: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: Wall Street: -0,08 % Alemania 30: -0,33 % Francia 40: -0,37 % US 500: -0,43 % FTSE 100: -0,52 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#indices https://t.co/7hcjMxYghW

Florida Covid19 cases rise 4.6% vs previous 7-day average of 4.4%. Coronavirus infections increase 13,837 vs 10,076 yesterday