Brexit: La libra esterlina (GBP) no es afectada por los temores de las elecciones

Actualización Materias primas: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: Oro al contado: 0,32 % Plata al contado: 0,16 % Petróleo - WTI: -0,57 %

Aviso: 🇺🇸 USD Inventarios de Petróleo del DOE de EEUU (OCT 25) será publicado a las 14:30 GMT (15 min) , Actual: N/A Pronóstico: -104k Anterior: -1699k

El presidente de Chile cancela la cumbre #APEC del mes que viene, en medio de crecientes protestas

El BoC mencionó que "las perspectivas para la economía global se han debilitado aún más desde el Informe de Política Monetaria de julio. Los continuos conflictos comerciales y la incertidumbre restringen la inversión empresarial, el comercio y el crecimiento global."

El Banco de Canadá mantiene su tasa de interés overnight en 1.75%, en línea con las expectativas del mercado

El Banco Central de Canadá se apegó a las expectativas de mercado y mantuvo su tasa de interés en 1.75%.