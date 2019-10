Brexit: ¿Ha incorporado la libra esterlina el riesgo de una elección general?

Noticias Brexit:

El Primer Ministro Boris Johnson llama a elecciones generales a mediados de diciembre.

La UE aún tiene que decidir la duración de la última extensión de Brexit.

En el último intento de romper el estancamiento actual, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dice que convocará a una elección general la próxima semana si la UE ofrece una extensión de tres meses. El principal partido opositor laborista, a su vez, dijo que no aceptarían una EG a menos de que no se retirara el acuerdo, mientras que el SNP y los demócratas liberales habían dicho previamente que querían una elección, pero no habían dado ninguna garantía.

El resultado puede ser que la UE ofrezca una extensión hasta finales de enero de 2020, que el Parlamento rechace la solicitud del primer ministro para una EG y que el país permanezca bloqueado con un "Parlamento Zombi".Según el canciller del Tesoro, Sajid David,se espera que la UE haga su anuncio sobre cualquier extensión hoy.

La libra esterlina es aparentemente inmune al contexto político actual y continúa cotizando por encima de 1.2800. La breve caída del jueves por debajo de ese nivel se revirtió rápidamente y el GBPUSD actualmente cotiza al nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8%. Es poco probable que la impresión alcista de ayer se vea desafiada a corto plazo y el impulso bajista muy probablemente se dirigirá a los 1.2750 antes de que los promedios móviles de 20 y 200 días converjan con el retroceso del 50% de Fib entre 1,2640 y 1,2670.

Gráfico diario GBP/USD:

El posicionamiento de clientes de IG nos muestra que los traders minoristas mantienen un 52% de posiciones en largo en el GBP/USD, lo que nos da una perspectiva de mercado mixta.

Escrito por Nick Cawley - Analista de mercados