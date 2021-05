El oro reconquista los 1.900 dólares, pero la sobrecompra del mercado invita a la cautela

PRECIO DEL ORO HOY:

El precio del oro mantiene un tono positivo y sube por encima del nivel psicológico de los 1.900 dólares.

En lo que va de mayo, la cotización de XAU/ USD se ha disparado alrededor de un 7,5%, impulsado por el sesgo ultra acomodaticio de la Fed, a pesar del aumento de la inflación.

En este artículo presentamos los niveles técnicos más importantes para el oro a corto plazo.

El precio del oro (XAU/USD) amplía sus avances y sube por encima del nivel psicológico de los 1.900 dólares por onza en la sesión de media semana, impulsado por el repliegue de los tipos de interés a largo plazo en Estados Unidos. A finales de marzo, el rendimiento del bono norteamericano a 10 años alcanzó un máximo de 14 meses al llegar al 1,77%, pero desde entonces ha vuelto a caer, retrocediendo hasta el 1,55% esta semana, presionado por la orientación ultra acomodaticia de la Fed y su promesa de que no cambiará el rumbo de la política monetaria a corto plazo.

En las últimas semanas, el banco central presidido por Jerome Powell no ha hecho más que restar importancia al fuerte crecimiento de los precios al consumo, indicando que el aumento de la inflación es transitorio y que, por consiguiente, no justifica una retirada prematura de los estímulos. Este sesgo, que ha convencido a muchos inversores de que la entidad no iniciará el debate sobre el tapering al menos hasta finales de verano, ha acelerado la corrección del dólar, reforzando la revalorización de muchas materias primas. En este contexto, la cotización de XAU/USD ha se disparado alrededor de un 7,5% en lo que va de mayo, llegando a niveles no vistos desde principios de enero (1.905 $).

Si bien la tendencia del oro es alcista a corto plazo, teniendo en cuenta la dinámica de los tipos de interés reales, es necesario mantener la cautela, ya que el metal dorado parece haber sido sobrecomprado como señala el oscilador RSI de 14 días. Aunque es difícil predecir el momento exacto, las lecturas de sobrecompra de este indicador pueden ser el preludio de un movimiento bajista de carácter transitorio.

Si vemos un retroceso desde los niveles actuales, el primer soporte para tener en cuenta se ubica en los 1.875 dólares. Una ruptura de este piso técnico pondría en juego la zona de los 1.840 dólares, donde la media móvil de 200 días se alinea con una directriz ascendente vigente desde marzo. Por el contrario, si los compradores mantienen el control del mercado y vemos subidas adicionales, la primera resistencia de calado aparece en los 1.922 dólares (retroceso de Fibonacci de 61,8% de la caída de agosto de 2020 a marzo de 2021). Después de aquí, la siguiente región de interés se localiza en torno a los 1.960/1.965 dólares.

GRÁFICO TÉCNICO DEL PRECIO DEL ORO

---Escrito por Diego Colman, estratega de mercados de DailyFX

Sígueme en Twitter: @DColmanFX