La postura acomodaticia de la Fed refuerza el potencial alcista del precio del oro

COTIZACIÓN ORO HOY:

La Fed se aferra al guion, reitera que la inflación es transitoria e indica que no es el momento de empezar a hablar de retirar los estímulos.

La postura ultra acomodaticia de la Fed frena las subidas de los tipos de interés a largo plazo en Estados Unidos.

La estabilización de las de interés y la debilidad del dólar impulsan al alza al precio del oro

Anuncio

Lo más leído: ¿Qué interés tiene China en "atacar" al bitcoin?

La Reserva Federal parece haber convencido al mercado, por el momento, de que no ajustará su política monetaria más rápido de lo previsto para combatir las crecientes presiones inflacionarias. El menor miedo a una reducción del programa de alivio cuantitativo ha frenado las subidas de los tipos de interés a largo plazo en Estados Unidos, presionando al rendimiento de la deuda a 10 años hasta el filo del 1,57%, lejos de los 1,77% alcanzado a finales de marzo.

La estabilización de las tasas de interés a largo plazo ha reforzado la recuperación del precio del oro, que se ha disparado desde los 1.705 $ a principios de abril hasta los 1.895 $ esta semana, un avance de más del 11% en menos de dos meses.

Por ahora, hay pocos indicios de que la Fed vaya a cambiar de rumbo, de hecho, varios miembros de la institución como Lael Brainard, Raphael Bostic, James Bullard y Charles Evans han reiterado en los últimos días que el aumento de la inflación es temporal y que aún no es el momento de empezar a hablar de endurecer la política monetaria. Todo esto sugiere que la entidad comandada por Jerome Powell no tiene el apetito de iniciar el debate del tapering en los próximos meses, un escenario positivo los activos que no devienen intereses.

Con una postura monetaria ultra acomodaticia en los Estados Unidos, es posible que los tipos de interés a largo plazo reduzcan la velocidad de su escalada y el dólar estadounidense se mantenga sesgado a la baja a corto término. Esta dinámica puede beneficiar al oro y a otros metales preciosos como la plata, vigorizando su ascenso en el mercado de materias primas.

Suscríbete al boletín financiero de DailyFX para recibir el análisis semanal de los mercados

Desde un punto de vista técnico, el precio del oro al contado (XAU/USD) ha perforado una resistencia importante en la zona de los 1.875 dólares (retroceso de Fibonacci de 50% de la caída de agosto de 2020 a marzo de 2021). Tras este breakout, las subidas han empezado a consolidarse, llevando a la cotización de XAUUSD hasta el borde de los 1.900 dólares este martes. Si los compradores mantienen el control del mercado, el precio del metal dorado podría dirigirse hasta los 1.922 dólares, resistencia creada por el retroceso de Fibonacci de 61,8%. Un quiebre de este techo pondría en juego el área de 1.960/1.965 dólares.

Por el contrario, si vemos un pull-back transitorio, dado el estado de sobrecompra del activo, el primer soporte a considerar se sitúa en 1.875/1.870 dólares. Si los vendedores empujan el precio por debajo de este suelo técnico, deberíamos prepararnos para una posible caída hasta los 1.840 dólares.

GRÁFICO TÉCNICO DEL PRECIO DEL ORO

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN PARA TRADERS

Descarga una de nuestras guías avanzadas de trading que te mostrarán cómo operar en los mercados financieros.

Solicita la guía sobre algunas de las características de los operadores financieros exitosos .

Los datos del posicionamiento de los clientes de IG proporcionan información valiosa sobre el sentimiento del mercado . Obtén aquí tu guía gratuita sobre cómo utilizar este poderoso indicador de trading.

---Escrito por Diego Colman, estratega de mercados de DailyFX

Sígueme en Twitter: @DColmanFX