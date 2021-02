El precio del cobre se dispara un 23% en febrero y mira a máximos una década después

Actualización Índices: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: Alemania 30: -0,62 % FTSE 100: -0,65 % Francia 40: -0,76 % Wall Street: -1,35 % US 500: -1,96 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#indices https://t.co/KB5vAbWehf

#Bostic de la #Fed: - No estoy preocupado por el aumento de los rendimientos - No veo que la Fed responda al aumento de los rendimientos - Los rendimientos siguen siendo bajos según los estándares históricos - No hay necesidad de pensar en reducir la compra de bonos ahora $USD