¿Puede el precio de la plata o del oro ser el próximo GameStop en los mercados financieros?

PUNTOS CLAVE SOBRE LA PLATA:

Las acciones de GameStop se han disparado de forma vertiginosa gracias a las compras masivas de los inversores minoristas en una cruzada contra Wall Street

Estos mismos operadores independientes, agrupados en un foro de Reddit, parecen estar ahora centrados en la plata, una de las 10 materias primas más negociadas del mundo.

Si una hazaña similar al "short squeeze" de GameStop se replica con éxito en la plata, podríamos estar a las puertas de fuertes movimientos alcistas en este metal precioso.

Las acciones de GameStop (GME), empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York y cuya actividad principal es la venta de videojuegos y consolas, se han disparado meteóricamente en las últimas semanas. A principios de año, el precio de la acción de GME rondaba los 20 dólares, pero el pasado jueves alcanzó un máximo histórico de 483 dólares, un ascenso de más del 2300% en menos de 30 días.

Esta subida estratosférica ha sido provocada por millones de inversores minoristas que, envalentonados por las comunidades virtuales, salieron a comprar acciones en masa, decididos a dar una lección a los operadores altamente especializados de Wall Street y a los fondos de cobertura que mantenían grandes posiciones cortas y apostaban por el declive de GameStop.

La comunidad virtual en la que se ha popularizado el frenesí especulativo de GME y otras empresas como AMC Entertainment (AMC) y Blackberry (BB) es un foro público en Reddit llamado “Wall Street Bets”. Allí, los suscritores, que ya suman casi ocho millones y se autodenominan degenerados, pueden debatir sobre el mercado de valores, compartir memes, opinar sobre el trading, intercambiar consejos y ofrecer recomendaciones informales.

Cuando un grupo tan grande de aficionados a las finanzas actúa sobre una idea popular comprando o vendiendo, el poder colectivo es inmenso. Esto, como hemos visto en las últimas semanas, puede llevar a brotes de alta volatilidad y movimientos explosivos en los precios de ciertos activos

Dicho esto, en los últimos días, algunos miembros del Wall Street Bets, ensañados con los vendedores en corto institucionales, han estado promoviendo la compra de la plata, argumentando que “el metal precioso es uno de los más manipulados por las instituciones financieras y de que su valor ajustado a la inflación debería de ser de 1000 dólares por onza troy en lugar de 25 dólares”.

COMENTARIO EN EL FORO DE REDDIT

Si esta idea ganara más tracción entre los inversores minoristas, el precio de la plata (XAG/USD), las acciones de las compañías que extraen plata (minería) y las cotizaciones de los ETFs que dan seguimiento a los precios de este metal (SLV, AGQ, etc.) podrían subir a un ritmo vertiginoso. Demás está decir que un rally de la plata también daría apoyo al oro, ya que los dos metales tienden a tener una sólida correlación positiva.

Como referencia, el precio de la plata subió un 8%, de 25 a 27 dólares, la semana pasada desde que empezaron a aparecer publicaciones en el foro de Reddit sobre este activo. Hoy, lunes, durante la sesión europea, su cotización se ha disparado alrededor de un 10% hasta situarse al borde de los 30 dólares, su mayor ganancia en 11 años. Aunque es difícil demostrar causalidad, el “short-squeeze” de GameStop nos ha enseñado que la mentalidad de rebaño y sus esfuerzos conjuntos pueden tener un fuerte impacto en los mercados financieros, haciendo y deshaciendo tendencias de la noche a la mañana.

Pase lo que pase a corto plazo, es importante destacar un punto clave: el tamaño del mercado de la plata es casi 100 veces mayor a la capitalización bursátil de GME, lo que lo hace menos sensible y vulnerable a las compras especulativas de un grupo de operadores en una cruzada contra “el establishment”. Por ejemplo, dando una cifra arbitraria, una infusión de unos 10.000 millones de dólares no movería un mercado grande al mismo ritmo que a un mercado mucho más pequeño. En este contexto, aunque la plata puede continuar subiendo debido al frenesí de especulación, su escalada no sería tan pronunciada como la de la empresa GME.

ANÁLISIS TÉCNICO DE LA PLATA

Tras la subida vertiginosa del lunes, la plata se ha disparado hasta el filo de los 30 $, una resistencia clave creada por los máximos de 2020 y el retroceso de Fibonacci de 50% de la caída de abril de 2011 a marzo de 2020. Si este techo es vulnerado, existen razones para creer que la cotización del metal podría avanzar hasta los 35 $, techo formado por la zona de máximos de 2012 y el retroceso de Fibonacci de 61,8%.

Por el contrario, si vemos un rechazo bajista desde los niveles actuales, no se descarta un pull-back hasta los 25 $ (línea de tendencia ascendente de medio plazo). Una ruptura de este piso técnico, aunque un tanto improbable, pondría en juego los 22 $.

Plata al contado BULLISH Datos proporcionados por de clientes están en largo. de clientes están en corto.

Variación en Largos Cortos Interés abierto Diario 46% 179% 59% Semanal 73% 282% 91%

GRÁFICO SEMANAL DE LA PLATA

---Escrito por Diego Colman, estratega de mercados de DailyFX

Sígueme en Twitter: @DColmanFX