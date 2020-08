Precio de la plata se derrumba, el oro le sigue los pasos. ¿Corrección pasajera o nueva tendencia?

COTIZACIÓN PLATA Y ORO:

El precio de la plata (XAGUSD) cae más de 10% y se repliega hasta los 26.14 $ la onza.

La cotización del oro (XAUUSD), por su parte, se hunde más de un 4.5% hasta el filo de los 1936 $ la onza.

A pesar de la corrección de ambos metales preciosos, el sesgo a medio y largo plazo sigue siendo alcista.

Te recomendamos: ¿Qué es la plata? La plata como materia prima y activo de trading

El precio de la plata cae en picada en la sesión de negociación del martes y se derrumba más de un 10% hasta los 26.14 $ la onza, mientras que la cotización del oro se repliega cerca de un 4.5% hasta los 1936 $, a medida que el S&P 500 profundiza sus ganancias y coquetea con sus máximos históricos.

Parte del colapso de los activos defensivos parece haber sido desencadenado por las noticias de que Rusia ha desarrollado una vacuna contra el coronavirus. Este martes, el presidente Vladimir Putin anunció triunfalmente la certificación de la primera vacuna para prevenir el COVID-19. De acuerdo con el mandatario, el fármaco, que ha pasado todos los controles necesarios después de dos meses de ensayos en humanos, es eficaz y logra una inmunidad estable en las personas inoculadas.

Las declaraciones de Putin reforzaron la confianza de los inversores de que la recuperación de la economía global pospandémica será rápida, nutriendo el apetito por valores de riesgo y alto rendimiento. En este contexto, muchos inversores comenzaron a liquidar sus posiciones largas en activos de refugio para embolsar ganancias y evitar pérdidas de capital a la luz de una posible corrección pasajera.

A pesar de la alentadora información procedente de Rusia, es importante pecar de cauteloso, ya que no se ha comprobado la seguridad y eficacia de la inoculación desarrollada por Moscú. De hecho, muchos expertos han expresado su escepticismo sobre la efectividad del fármaco debido a la rapidez de los ensayos clínicos y a la falta de datos científicos metódicos.

En resumen, el escenario fundamental de los metales preciosos no ha cambiado de la noche a la mañana y sigue siendo alcista. Los estímulos de la Fed y del gobierno estadounidense seguirán presionando a los tipos de interés reales a corto plazo. Esta situación crea un entorno favorable para los activos financieros que no devienen intereses como el oro y la plata (a medida que el rendimiento ajustado a la inflación de los bonos se torna negativo, los inversores se sienten más cómodos manteniendo el oro y la plata en sus carteras como reserva de valor, incluso si ambos no pagan intereses).

Como el sesgo de la plata y el oro permanece constructivo, las caídas recientes pueden ser vistas como una oportunidad interesante para tomar posiciones de compra con un enfoque a medio o largo plazo.

Recomendado por Diego Colman Previsión técnica y fundamental del oro Descargar mi guía

GRÁFICO DEL PRECIO DE LA PLATA

Lo más leído: ¿Cómo invertir en plata? Principales estrategias y consejos de trading

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN PARA TRADERS

Descarga una de nuestras guías avanzadas de trading que te mostrarán como operar más eficientemente en los mercados financieros.

¿Qué distingue al éxito del fracaso en el trading ? Reclama, sin costo alguno, una guía completa sobre las características de los operadores financieros exitosos .

Los datos del posicionamiento de los clientes de IG proporcionan información valiosa sobre el sentimiento del mercado . Obtén aquí tu guía gratuita sobre cómo utilizar este poderoso indicador de trading.

---Escrito por Diego Colman, Analista de Mercados de DailyFX en Español.

Sígueme en Twitter: @DColmanFX