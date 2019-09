Oro encuentra apoyo una vez más en las guerras comerciales

Actualización Índices: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: US 500: 0,03 % Wall Street: 0,02 % Francia 40: -0,38 % Alemania 30: -0,47 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#indices https://t.co/uv156rs2Ad

Not a good sign for $EURUSD https://t.co/ldgz4Vw6qM

RT @dev_peter: $USDJPY #TradeWar | FBN reporting Chinese delegation cancellation of Montana farms trip was reaction to Trump’s comments wou…