En Oryzon el soporte y la media de 200 está funcionando siempre

COTIZACIÓN ORYZON HOY:

Cerró el 2020 con pérdidas un 7,7% inferior a las del 2019.

Tiene varios ensayos en los que ha presentados unos buenos resultados.

El volumen de negociación de sus acciones se mantiene en niveles bajos.

La compañía biotecnológica cerró el año 2020 con pérdidas de 3,4 millones de euros, lo que implica un 7,7 % menos que en el 2019. También ha invertido más de 11 millones de euros en I+D y sigue con el desarrollo clínico de programas en sectores como la oncología y la neurología.

Y no menos importante es que tiene varios ensayos en los que los resultados han sido positivos y que los próximos medicamentos que ponga en circulación actúen como incentivo para sus acciones. Es verdad que el consenso del mercado la tiene como una de las joyas de la corona situándola en torno a los 8-8,50 euros (incluso otros institucionales la ven llegando a los 10 euros), pero sinceramente, se me antoja lanzar demasiado lejos la caña, ya que su primer objetivo son los 4,40 euros que precisamente no es poco, de manera que paso a paso, primero ver si es capaz de llegar a los 4,40 euros (que en mi opinión sí lo debería de hacer) y si finalmente lo logra ya habrá tiempo y oportunidad de actualizar el escenario.

ANÁLISIS TÉCNICO ORYZON

Gráfico de Oryzon (semanal)

En éste gráfico podemos ver la culminación de un patrón simétrico, lo que sucede es que debido a la lateralidad en la que se encuentra la cotización de las acciones (los volúmenes de negociación están siendo muy bajos) no ha podido “romperse” el patrón ni por arriba ni por abajo, llegando en estos momentos al vértice. Claro, hay que tener presente que llegados a este punto, la fiabilidad técnica del patrón se reduce bastante, de manera que es mejor obviarlo.

Gráfico de Oryzon (diario)

Desde que se formó un techo de mercado a principio de este año y que posteriormente fue tocado y de nuevo no pudo con él, la tendencia pasó a ser bajista.

Pero presenta algunas cuestiones de interés desde el punto de vista técnico:

- Las caídas que se iniciaron el pasado mes de febrero llegaron al soporte y siempre que dicho soporte ha sido tocado ha evitado males mayores y los recortes perdieron fuelle, permitiendo incluso rebotes al alza (en marzo, en abril y en mayo). ¿Y qué zona es esa? Pues los 3,36 euros. Por tanto, si perdiese este nivel la cosa se podría poner más fea. La idea es que los inversores agresivos seguramente sigan comprando ahí buscando de nuevos rebotes al alza, pero no es algo apto para inversores conservadores.

- La media móvil de 200 días (línea verde) se encuentra muy cerquita de ese soporte, en cuestión de nada debería prácticamente coincidir y esto tiene a fortalecer el soporte de cara a buscar ahí rebotes al alza.

CONCLUSIÓN

Oryzon, tras no poder con su resistencia y su techo, comenzó a caer y el soporte es el que está evitando siempre más caídas. El mercado le augura un potencial interesante, porque ya hemos visto que tiene razones para ello, pero de momento la cotización no lo recoge.

Para operativa de corto plazo la opción pasa por buscar rebote al alza en 3,36-3,38 euros, pero sólo para inversores agresivos.

Para operativa a medio plazo sí sería una posible opción ir tomando posiciones poco a poco.

--- Escrito por Ismael De La Cruz, analista de mercados.