Ibex 35: dividendos que llegan y las perspectivas para el verano

IBEX 35

E ntre ener o y marzo, los grandes valores que han presentado sus cuentas tuvieron ganancias de 12.750 millones de euros frente a las pérdidas de 607 millones registradas en el mismo periodo de 2020 .

E l sector bancario ha sido de los más fuertes y los bancos han sumado ganancias d e 7.800 millones, el 61% del total.

El fuerte soporte del año 2012 actuó muy bien en 2020, el actual rally alcista se inició justo ahí.



La pasada semana el Ibex 35 se coronó como el mejor índice bursátil con una subida de +0,95% y acumulando cinco semanas consecutivas en verde, gracias entre otras cosas a la fortaleza del sector bancario que tienen una exposición en el selectivo español del 25%.

La recuperación de la economía sigue su curso y se puede apreciar en los resultados del primer trimestre de las compañías del Ibex 35, de hecho las grandes obtuvieron ganancias de 12.750 millones de euros frente a las pérdidas de 607 millones registradas en el mismo periodo de 2020 y el sector bancario es uno de los más fuertes, los 5 bancos ganaron 7.800 millones, con CaixaBank de líder ganando 4.786 millones. Por encima de los 1000 millones de euros está también BBVA e Iberdrola.

Respecto a pérdidas, hay 6 compañías que tienen además relación con el sector del turismo, el más dañado por la pandemia del Covid 19. IAG es la que más perdió (1.067 millones de euros), Aena (241,2 millones), Meliá (131 millones), Amadeus (95,3 millones), Ferrovial y Cellnex.

Y sí, llegan buenos dividendos, de hecho entre lo que queda del mes de mayo y junio hay repartos interesantes entre las compañías del Ibex 35.

Telefónica se lleva la palma con el scrip dividend que empieza el 31 de mayo. En junio reparte 0,2 euros por acción y luego 0,15 euros en diciembre y otros 0,15 euros en junio del 2022.

Otras compañías son: Merlin (19 de mayo 0,3 euros), Ferrovial (31 de mayo 0,197 euros), Almirall (2 de junio 0,185 euros), Metrovacesa (20 de mayo 0,4 euros), Caixabank (24 de mayo 0,0268 euros), Mapfre (24 de mayo 0,075 euros), Viscofan (3 de junio 0,29 euros), Acerinox (3 de junio 0,5 euros), Cellnex (17 de junio 0,0174 euros), Euskaltel (17 de junio 0,17 euros), Ebro (30 de junio 0,19 euros).

ANÁLISIS TÉCNICO

Gráfico Ibex 35 (mensual)

El gran soporte formado en el año 2012 fue el revulsivo el año pasado cuando el índice se desplomó por la pandemia y se apoyó en dicho nivel para finalizar las caídas y comenzar un fuerte rally alcista que sigue vigente todavía.

La siguiente prueba de fuego a la que se va a enfrentar en la directriz bajista (línea blanca), superarla implicaría una nueva señal de fortaleza alcista.

Gráfico Ibex 35 (diario)

La tendencia alcista es impecable con una sucesión de mínimos crecientes y lo importante es que pese a toda la fuerte subida en lo que llevamos de año, aun no hay sobrecompra.

El precio sigue dentro del rango de su canal ascendente y las dos medias móviles (50 y 200 días) se mantienen por debajo, por lo que reflejan la tendencia dominante.

En el corto plazo no se apreciará debilidad alguna mientras siga por encima de los 8930 puntos.

La resistencia se encuentra en los 10.083 puntos, todavía alejada, pero la idea a tener en cuenta es que el día que llegue seguramente no pueda con ella en el primer intento y rebote a la baja, hecho que muchos inversores intentarán aprovechar poniéndose cortos (ventas) mediante futuros o bien con cfds.

CONCLUSIÓN

De momento no hay evidencias o signos de debilidad en la Bolsa española y el reto que se impuso el Gobierno de tener vacunada al 70% de la población a finales de agosto se ha retrasado a septiembre, no obstante no supone un gran cambio y salvo que surja algún imprevisto de gravedad en lo referente al coronavirus, la temporada de verano (tan importante para la economía de España) se podrá salvar en líneas generales, con lo que puede suponer otro catalizador a favor del Ibex 35.

--- Escrito por Ismael De La Cruz, analista de mercados.