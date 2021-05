Apertura Ibex 35 hoy. Las bolsas rebotan tras el susto de Yellen, el precio del oro duda

PUNTOS CLAVE APERTURA IBEX 35:

Las bolsas europeas apuntan a una apertura en positivo, con avances que superan el punto porcentual en el caso del Ibex 35 español.

De este modo, las bolsas se reponen al importante susto dado por la secretaria del Tesoro de EE. UU. en la tarde de ayer, al afirmar que la Fed tendría que subir los tipos de interés.

El mayor apetito por el riesgo del mercado pesa hoy sobre el dólar estadounidense , pero da alas a las materias primas para que puedan continuar con su imponente rally alcista.

Las bolsas europeas rebotan hoy notablemente antes de la apertura, con subidas que alcanzan el punto porcentual el caso del Ibex 35, después de la fuerte corrección vista en la tarde de ayer tras las palabras de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen.

En una entrevista, la expresidenta de la Reserva Federal (Fed) sacudió en la tarde de ayer los cimientos del mercado al asegurar que la autoridad monetaria no tendría más remedio que subir los tipos de interés para evitar un recalentamiento de la economía, que es lo más parecido a nombrar la soga en casa del ahorcado para los mercados financieros.

Posteriormente, Yellen saldría a matizar sus palabras y a decir que no estaba ni pronosticando, ni incitando, ni dando ningún tipo de indicación a la Fed para que adoptase esta decisión, pero el daño ya estaba hecho. La nueva responsable de la economía de la Administración Biden no hizo más que decir algo muy obvio, pero afirmar en estos momentos que el rey está desnudo, especialmente una persona con su cargo, no deja de tener un gran impacto en el debate de la subida de tipos.

También se le atragantó ayer al mercado los problemas de abastecimiento que están registrando algunos sectores como el de fabricantes de automóviles o las grandes tecnológicas, así como las mayores tensiones entre China y los países occidentales.

Por el momento, parece que las aguas bajan mucho más calmadas hoy en Wall Street y los principales futuros de la Bolsa de Nueva York registran en estos momentos avances de un cuarto de punto, que llegan al medio punto porcentual en el caso del tecnológico Nasdaq.

Más allá de las bolsas, el apetito por el riesgo regresa también a las divisas, y el dólar estadounidense cede terreno frente a las monedas más vinculadas al ciclo económico y las commodities, como los dólares de Australia y Nueva Zelanda, que también se han visto respaldados hoy por las declaraciones del gobernado del banco central kiwi, que ha asegurado esta madrugada que el país oceánico se estaba recuperando de la pandemia a un ritmo mayor al esperado.

De igual modo, el apetito de los compradores regresa con fuerza a las materias primas, con mención especial para el petróleo crudo, que roza ya los 70 dólares por barril Brent. Por su parte, los futuros del cobre siguen en máximos de una década, mientras que otros metales como el paladio se mantienen en niveles récord.

Sin embargo, las dudas vuelven a asaltar al precio del oro, que tras aproximarse el lunes y otra vez ayer el nivel de los 1800 dólares por onza, cede posiciones de nuevo y busca otra vez el cobijo de los 1775 dólares por onza.

Mientras tanto, en el parque de atracciones de las criptodivisas, la montaña rusa del bitcoin registró ayer una nueva corrección que llevó su precio hasta la cota de los 53 000 dólares que destacábamos en nuestro último análisis, y trata de recuperar ahora la referencia de los 55 000; mientras que el ethereum deja hoy en el gráfico intradía un patrón de diamante que nos invita a pensar que la toma de beneficios podría no haber llegado a su fin.

Análisis técnico del Ibex 35

El Ibex 35 vuelve hoy al punto de partida de ayer y se apoya en su punto de pivote del día para permanecer lo más próximo posible a la marca de los 8900 puntos. El gran objetivo del día es emular el viaje alcista emprendido en la sesión precedente con destino en los 9000 puntos.

Por abajo, prácticamente no hay referencia a la que aferrarse en el gráfico intradía hasta el nivel de los 8800, pero este sí que estaría respaldado por el primer soporte de la jornada, que emerge hoy en los 8790 puntos. Desde ahí hasta los 8700, solo aparecería ya la referencia técnica de los 8743.

Análisis técnico del Dax

Por su parte, el Dax 30 se vio ayer expulsado del rango lateral en el que se movía desde el pasado jueves con una caída de casi 400 puntos, y el selectivo alemán solo aspira ahora a recupera la cota psicológica de los 15 000 enteros, que coincide hoy, además, con su punto de pivote del día.

Si lo consigue, las órdenes de compra podrían volver a entrar con decisión y llevar el selectivo de nuevo por encima de la resistencia de los 15 100 puntos que hasta ayer mismo se había mostrado como un suelo confiable.

Por abajo, los 14 900 no sirvieron de gran ayuda ayer para contener la ira de los osos, pero hoy sí podrían mostrarse como un buen recurso para evitar un nuevo viaje rumbo a los 14 800 puntos.

Análisis técnico del EUR/USD

En el mercado de divisas, el EUR/USD acusa todavía el aumento de la presión vendedora visto ayer tras las declaraciones de Yellen y defiende con uñas y dientes la importante referencia psicológica de los 1,20 dólares por moneda común.

Si finalmente pierde esta marca, la primera referencia del día la encontraría en el 1,1985, y la siguiente en la cota de los 1,1960. Por arriba, el obstáculo para cambiar el signo de la sesión es el punto de pivote del día, situado en los 1,2025, pero superado éste, el par no debería tener excesivos problemas para seguir avanzando hasta el 1,2050.

LO MÁS DESTACADO DE LA AGENDA DEL DÍA

Festivo nacional en China, Japón y Corea del Sur.

09:00 – Eurozona – Variación del desempleo en España.

09:15 – Eurozona – PMI de servicios de España.

09:50 – Eurozona – PMI compuesto y de servicios de Francia.

09:55 – Eurozona – PMI compuesto y de servicios de Alemania.

10:00 – Eurozona – PMI compuesto y de servicios de la zona euro

11:00 – Eurozona – IPP de loa zona euro.

14: 15 – Estados Unidos – Informe de empleo ADP.

15:45 – Estados Unidos – PMI compuesto y de servicios de Markit .

16:00 – Estados Unidos – PMI no manufacturero del ISM.

16:30 – Petróleo – Informe semanal de la AIE sobre la evolución de los inventarios en EE. UU.

23:00 – Brasil – Decisión de tipos de interés del Banco Central do Brasil (BCB).

00:45 – Nueva Zelanda – Permisos de construcción.

01:50 – Japón – Actas de la última reunión del Banco de Japón (BoJ).

02:30 – Japón – PMI del sector servicios.

03:00 – Nueva Zelanda – Índice ANZ de confianza empresarial.

03:45 – China – PMI compuesto y de servicios de China.

Consulte aquí el resto de eventos del día en nuestro calendario económico

--- Escrito por Aitor Méndez Riesgo, analista de mercados.