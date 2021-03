Apertura Ibex 35 hoy. Yellen y la Fed asustan al mercado, el euro se asoma al precipicio

PUNTOS CLAVE APERTURA IBEX 35:

El avance del coronavirus y el temor a nuevos confinamiento siguen disparando la aversión al riesgo en las bolsas mundiales.

Las palabras de Yellen anticipando subidas de impuestos para las empresas y las declaraciones de diferentes miembros de la Fed contradiciendo a Powell ponen los pelos de punta a los inversores.

El dólar estadounidense es, una día más, el gran beneficiado de esta situación del mercado y mantiene contra las cuerdas a sus principales contrapartes.

Nota importante: Debido al cambio de hora en Estados Unidos, la apertura de la Bolsa de Nueva York y la publicación de los datos macroeconómicos del país se producirá una hora antes de lo habitual para los inversores europeos hasta este sábado.

Las principales bolsas del planeta comienza la sesión teñidas de rojo, tras las notables ventas vistas anoche en Wall Street. Tras varias semanas en un segundo plano, la preocupación sobre la situación de la pandemia vuelve a atenazar de verdad a los inversores, especialmente en Europa, donde no se descarta que se tengan que aplicar nuevas medidas de confinamiento más allá de Semana Santa.

Además, para ahondar en el pesimismo del mercado, la doble comparecencia del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, y de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ante la Cámara de Representantes del Congreso no dejó buenas noticias para los inversores. Hoy, a la misma hora (15:00 CET), ambos volverán a comparecer, esta vez ante el Senado.

Normalmente es el patrón de la banca estadounidense el que suele tener problemas para entenderse con el mercado, pero ayer fue Yellen la que puso los pelos de punta a las bolsas al hablar de una subida del 21% al 28% del impuesto de sociedades.

Pero estas no fueron las únicas declaraciones que horrorizaron ayer a los inversores. Todos los esfuerzos que realiza Powell por tratar de convencer a los inversores de que la inflación no es un problema y que la Fed no abandonará su postura ultraacomodaticia al menos hasta el año 2024 fueron echadas por tierra con las declaraciones del presidente de la Fed de San Luís, James Bullard, y su homólogo de Dallas, Robert Kaplan.

Bullard, conocido por ser una de las mayores “palomas” de la entidad, sorprendió a propios y extraños al afirmar que la inflación subirá ya este año al 2,5% y se mantendrán en estos niveles durante el año próximo, algo que haría muy difícil que la entidad pueda mantener sus tipos en torno al 0% durante un periodo prolongado de tiempo.

Más allá fue Kaplan, quien no dudó en reconocer que él ha sido uno de los cuatro miembros de la Fed en predecir una subida de tipos para el próximo. El mandamás de la Fed de Dallas es, desde hace años, uno de los halcones más duros de la entidad y el mercado lo sabe, pero el tono tan agresivo utilizado ayer ha chocado frontalmente con la línea más prudente que mantenía hasta ahora esta facción dentro de la institución, lo que ha hecho saltar algunas alarmas.

Fuera de las bolsas, estas palabras han tenido un efecto inmediato en el dólar estadounidense, que ha propiciado un nuevo arreón alcista del billete verde en todos sus frentes, poniendo contra las cuerdas a otras divisas importantes como el euro (ver análisis técnico más abajo).

Por su parte, en el mercado de materias primas, el precio del oro rebota tímidamente ante la mayor aversión al riesgo que impera en el mercado, mientras que las compras en caídas aparecen en los futuros del petróleo crudo después de que un carguero haya encallado en el Canal de Suez, lo que mantiene bloqueado tráfico por esta infraestructura clave.

Análisis técnico del Ibex 35

El Ibex 35 ve frenado, por el momento, su intento de rebote por la resistencia que ejerce su punto de pivote del día, en los 8346 puntos. Por encima de este, el índice español cuenta con un segundo freno en el nivel técnico de los 8370 puntos, además de la figura psicológica de los 8400, antes de llegar a su primera resistencia intradría, situada en los 8422.

Por abajo, el nivel de los 8300 puntos solo se ve respaldado por el soporte intradía de los 8266, y de perderlo, poco podrían hacer los alcistas para evitar una caída mayor hasta la zona de los 8200.

Análisis técnico del Dax

Por su parte, el Dax 30 alemán trata de seguir abrazado a los 14 600 puntos, aunque por debajo de su punto de pivote del día, situado en los 14 611 puntos. Si el selectivo lograra superar esta barrera encontraría terreno propicio para aproximarse otra vez a los 14 700, tal y como hizo en la sesión de ayer.

Sin embargo, si la presión compradora se sigue acumulando sobre la referencia germana, el nivel de los 14 550 podría no ser una defensa de garantías y la única barrera que encontraría el índice para no retroceder hasta los 14 500 sería el soporte intradía de los de 14 515.

Análisis técnico del EUR/USD

En el mercado Forex, las órdenes de venta se agolpan en el EUR/USD tras marcar un nuevo mínimo de cuatro meses justo antes de la apertura europea. El par se aproxima a marchas forzadas a su primera resistencia del día, en los 1,1812, tras perder anoche la base del canal alcista que guiaba los precios desde junio del año pasado.

Ahora, todo parece indicar que el nivel psicológico de los 1,18 tendrá que afrontar su primera prueba de fuego desde finales del mes de noviembre con la única ayuda por debajo de la segunda resistencia del día, situada en los 1,1778 dólares por euro.

Tras la pérdida abrupta del nivel de los 1,19 dólares, el EUR/USD se encuentra ahora moviéndose ya en un nuevo rango de precios, que llega por abajo hasta el nivel de los 1,16 dólares por moneda común.

EUR/USD BEARISH Datos proporcionados por de clientes están en largo. de clientes están en corto.

Variación en Largos Cortos Interés abierto Diario 16% -10% 2% Semanal 20% -18% -1%

LO MÁS DESTACADO DE LA AGENDA DEL DÍA

Día festivo en Argentina.

09 : 15 – Eurozona – Primera estimación de los PMI de Francia

09 : 30 – Eurozona – Primera estimación de los PMI de Alemania.

1 0 : 0 0 – Eurozona – Primera estimación de los PMI de la zona euro.

1 0 :30 – Reino Unido – Primera estimación de los PMI de marzo .

13:00 – México – IPC de la primera quincena de marzo y tasa de paro.

13:30 – Estados Unidos – Pedidos de bienes duraderos en febrero.

14:45 – Estados Unidos – Primera estimación de los PMI de marzo.

15:00 – Estados Unidos – Comparecencia de Powell (Fed) y Yellen (Tesoro) ante el Congreso.

15:30 – Petróleo – Informe del AIE sobre la evolución semanal de las reservas de crudo en Estados Unidos.

16:00 – Eurozona – Confianza del consumidor en la zona euro.

00:50 – Japón – Inversión extranjera en acciones japonesas.

Consulte aquí el resto de eventos del día en nuestro calendario económico

--- Escrito por Aitor Méndez Riesgo, analista de mercados.