Apertura Ibex 35 hoy. Apatía sin Wall Street, el oro rebota, el dólar se mantiene

PUNTOS CLAVE APERTURA IBEX 35:

Wall Street permanecerá cerrado hoy con motivo del Día de Martin Luther King.

Las fuertes ventas vistas el viernes tras el pinchazo de los datos de ventas minoristas en Estados Unidos en el mes de diciembre siguen atenazando a los inversores.

El dólar defiende las ganancias cosechadas la pasada semana, mientras que el precio del oro rebota tras marcar un mínimo de 7 semanas.

Las bolsas mundiales comienzan la semana marcadas por la aversión al riesgo, en una jornada que estará muy condicionada por el festivo en Estados Unidos por la celebración del Día de Martin Luther King, que mantendrá cerradas las puertas de Wall Street y a la mayoría de los inversores alejados del mercado.

Normalmente, las jornadas en las que los inversores asiáticos y europeos no tienen la referencia del Tío Sam suelen estar marcadas por las dudas y el miedo a tomar cualquier tipo de posición, y esta sensación se acentúa especialmente tras las fuertes ventas vistas el pasado viernes.

Tres cuartas partes del crecimiento económico de Estados Unidos se sustentan en la demanda interna, por eso, cuando los inversores vieron una caída tan abultada e inesperada de las ventas del comercio minorista en el mes de diciembre, la primera opción del mercado fue pulsar el botón de las ventas.

Paradójicamente, unos datos que debería ser contrario para los intereses del dólar estadounidense tuvieron el efecto contrario, ya que provocaron un fuerte repunte del miedo y los inversores volvieron a apostar por el efectivo y la liquidez que ofrece el dólar en momentos de mayor aversión al riesgo.

Esta madrugada, los datos macro dejan números mixtos, con un repunte interanual del 7,3% de la producción industrial en China en el mes de diciembre (vs. 6,9% esperado) y un avance del PIB del 6,5% en comparación con el mismo trimestre del año anterior (vs. 6,1% estimado). Sin embargo, el avance de las ventas minoristas se ralentiza al 4,6% (vs. 5,5% previsto), mientras que los datos registrados por la otra gran potencia de la región, Japón, arrojan un retroceso de la producción industrial del 0,5% en el mes de noviembre.

Hoy, el dólar estadounidense sigue mantienen el tono frente al resto de rivales, sin ceder nada de lo recuperado el viernes, pero al menos el resto de monedas sí que logra detener ahora el avance del billete verde y el mercado de divisas muestra movimientos muy discretos, por el momento.

En cuanto a las materias primas se refiere, las dudas sobre la recuperación de la economía mundial siguen pensando sobre las perspectivas de demanda del petróleo y los futuros sobre el crudo comienzan la semana con una caída próxima al medio punto porcentual, al tiempo que los precios del oro logran rebotar tras marcar esta madrugada mínimos de siete semanas en los 1828 dólares por onza.

Análisis técnico del Ibex 35

El Ibex 35 inicia la semana muy cerca del nivel psicológico de los 8200 puntos y de la referencia de los 8175 en el que se detuvieron las órdenes de venta en la sesión del viernes. La gran referencia por abajo siguen siendo los 8045 puntos, pero, entre medias, el índice cuenta hoy todavía con el soporte intradía de los 8128.

De conseguir enderezarse la sesión, el punto de pivote del día en los 8252 sería el primer objetivo a perforar para volver a poner pie sobre los 8300. Desde ahí, hasta los 8400, la siguiente cota a superar estaría hoy en los 8330. Por encima de los 8400, la meta principal se encuentra en los máximos post-pandemia marcados el viernes 8 de enero en los 8461.

Análisis técnico del Dax

Por su parte, el Dax 30 comienza también la semana con el pie izquierdo y se encuentra ahora a medio camino entre los importantes niveles técnicos de los 13 830 y los 13 594. Mientras el índice se mantenga por encima de los 13 700, las ventas deberían mantenerse a raya, pero si cae por debajo de esta cota y se va probar los 13 600, habría que empezar a mirar ya con el rabillo del ojo los 13 461 y el nivel psicológico de los 13 400.

Por el contrario, si el selectivo consigue cambiar el signo de la sesión, sobre los 13 830 el índice germano encontraría terreno abierto para tratar de recuperar los 13 900. Mucho más de duro sería el camino hacia los 14 000 y seguir abriéndose paso después hasta sus máximos históricos en los 14 134.

Análisis técnico del EUR/USD

En el mercado Forex, el par EUR/USD se lame las heridas en torno al nivel de los 1,2080 dólares por moneda común. Durante la sesión asiática, el par llegó a caer hasta el segundo soporte intradía, en los 1,2065, pero ha sabido rebotar y encontrar ahora al apoyo del punto de pivote de la sesión.

Por el momento, el par ha detenido su rebote en torno a la resistencia de los 1,2086, lejos todavía del nivel psicológico de los 1,21, y con la resistencia de los 1,2095 todavía entre medias. Por abajo, el nivel de los 1,2065 se mantiene como la cota a vigilar, y que evita, por el momento, mayores caídas hasta el nivel de los 1,2040, primero, y los 1,20, después.

EUR/USD MIXED Datos proporcionados por de clientes están en largo. de clientes están en corto.

Variación en Largos Cortos Interés abierto Diario 11% 19% 15% Semanal 16% -4% 4%

LO MÁS DESTACADO DE LA AGENDA DEL DÍA

Festivo en Estados Unidos – Día de Martin Luther King.

11:00 – Eurozona – Reunión del Eurogrupo.

12:00 – Eurozona – Informe mensual del Bundesbank (BuBa) alemán.

12:25 – Brasil – Informe del mercado objetivo del Banco Central de Brasil (BCB).

14:15 – Canadá – Nuevas construcciones de viviendas.

20:00 – México – Decisión de tipos de interés del Banco de México (Banxico).

01 :00 – Australia – Índice de ventas minoristas.

Consulte aquí el resto de eventos del día en nuestro calendario económico

--- Escrito por Aitor Méndez Riesgo, analista de mercados.