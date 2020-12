BTC/USD: el Bitcoin se deja los 23 000, niveles a seguir en caso de una continuación bajista

Puntos a seguir en BTC/USD:

Nueva regulación en Estados Unidos podría estar detrás de la corrección en el precio del Bitcoin, junto con la toma de beneficios.

La criptodivisa corrige, estos son los niveles a seguir para posibles repuntes.

NUEVAS REGULACIONES PODRÍAN DESALENTAR A LA ENTRADA DE INVERSORES

Tras disfrutar de su mejor semana en tres años, la toma de beneficios por parte de los operadores, junto con un rebote del índice dólar debido al incremento de la aversión al riesgo a comienzos de esta semana, resultaba en una corrección en la cotización del Bitcoin.

Hace tres días, el cuerpo regulador FinCEN (Control de delitos financieros), perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos proponía una nueva regulación para el trato de carteras de criptomonedas de particulares. Esta nueva normativa requerirá a los intercambios de criptomonedas que presenten informes, mantengan registros y verifiquen la identidad de las carteras digitales a las que los clientes retiran sus activos digitales, algo que no aplica en estos momentos.

Esta regulación hará más difícil la custodia particular de las monedas, algo que no ha gustado a la industria. Sin embargo, varios expertos apuntan a que estas nuevas medidas no reducirán la demanda vista durante las últimas semanas.

GRÁFICO DIARIO – BTC/USD

En el intervalo diario, el Bitcoin parece formar un techo temporal, con un posible retroceso hasta el inicio del impulso más reciente, en 19 442. Tras cuatro días de imparables avances, los vendedores parecen haber tomado el control por ahora. Como podemos ver, durante los últimos meses, solo encontramos una instancia con 3 velas diarias bajistas consecutivas, por lo que queda por determinar si esta vez será diferente.

En el caso de que la corrección tome impulso, el primer nivel a tener en cuenta es el soporte formado por el máximo de 2017, en 19 666. Este nivel actuó como resistencia a finales de diciembre, por lo que será importante para los compradores el defender esta zona, de querer evitar una caída mayor. Ligeramente por debajo encontramos 19 442, nivel que actuó como resistencia previamente y cuya ruptura desencadenó el repunte hasta los máximos históricos.

De invalidar ambos niveles, la línea de tendencia ascendente en 19 000 sería el siguiente nivel clave, con la media móvil de 50 periodos por debajo, en 18 333. Más allá de esta cota, encontramos el soporte horizontal, en 16 212, y la media móvil de 100 periodos, en 14 954.

GRÁFICO INTRADÍA – BTC/USD

En el intervalo intradía, el Bitcoin cayó por debajo del rango de precio que estableció a mediados de diciembre, y se halla ahora en un posible nuevo rango. El anterior estaba formado por la resistencia, en 24 200, y el soporte, en 23 262. La ruptura del soporte, la actual resistencia, supuso la caída del activo hasta el suelo, en 21 937. Tras rebotar desde esta cota, la criptomoneda se topó con la nueva resistencia, en 23 262, la cual no fue capaz de invalidar.

Actualmente, el Bitcoin se consolida en este nuevo rango, formando máximos y mínimos descendentes, por lo que podría poner a prueba el suelo de nuevo. En caso de invalidarlo, la media móvil de 200 periodos se halla justo por debajo, en 21 878. Tras ella, encontramos múltiples niveles horizontales, en 21 418, 20 892 y 19 556.

En el caso de que repuntase desde el nivel de soporte o desde la zona actual, la resistencia en 23 262 es el nivel más importante, tanto por el nivel horizontal, como por la confluencia formada por las medias móviles de 50 y 100 periodos. Su ruptura podría propulsar el activo hasta la resistencia en 23 776.

-- escrito por Cesar Reig, Analista de Mercados