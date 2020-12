Apertura Ibex 35 hoy. Una pausa con el EUR/USD en máximos de dos años y medio

PUNTOS CLAVE APERTURA BOLSAS EUROPEAS:

El inversores hacen un alto en el camino tras los nuevos máximos vistos anoche en Wall Street .

Las ventas se imponen con mucha timidez antes de la apertura europea, a pesar de los buenos datos registrados por el comercio minorista alemán en octubre.

El EUR/USD se consolida sobre el nivel psicológico de 1,20 y se anota su mejor registro desde mayo de 2018, mientras que el precio del oro revive y la presión se mantiene sobre el petróleo.

Los inversores comenzaron ayer el mes de diciembre con renovado apetito comprador, alentados por nuevas noticias positivas sobre las vacunas y unos datos macroeconómicos por encima de las expectativas. El buen ánimo de los inversores llevó incluso a algunas referencias de Wall Street, como el S&P 500 o el Nasdaq a marcar nuevos máximos históricos, pero hoy los ánimos se han enfriado un poco.

Las plazas de Asia han puesto fin a la sesión con tono mixto, mientras que los futuros anticipan una apertura ligeramente a la baja en Europa, que se ha visto dulcificada por la publicación de unos datos de ventas minoristas de Alemania en el mes de octubre mucho mejor de lo que se había descontado.

A nivel global, una de las noticias más destacadas de la noche es que Joe Biden, el futuro presidente de Estados Unidos, no tiene prisa por quitar los aranceles impuestos por Donald Trump a China y que prefiere abordar primero una revisión completa del acuerdo firmado por su predecesor el pasado mes de enero. Este hecho no carece de lógica política y el mercado sabía que las tensiones con Pekín no desaparecerían de la noche a la mañana por el cambio de inquilino en la Casa Blanca, pero sí que ha supuesto una pequeña decepción para los que esperaban ver cambios radicales en la primera semana de mandato.

Más allá de los mercados bursátiles, el precio del oro al contado registra una meritoria remontada para recuperar alguno de los niveles claves perdidos durante la sangría vivida la semana pasada, mientras que el petróleo crudo sigue sometido a una notable presión.

A la ausencia de acuerdo en el seno de la OPEP para dar continuidad a los recortes de producción otros tres meses se sumó anoche el mal dato de inventarios publicado por el Instituto Americano del Petróleo (API), que tasó la evolución semanal de las reservas en Estados Unidos en un aumento de 4,1 millones de barriles, frente a la caída en 2 millones de barriles que esperaba el mercado. Esta tarde, a las 16:30 horas CET, se publicarán los datos oficiales por parte del Departamento de Energía, así que la volatilidad está servida en los futuros de esta materia prima.

En el mercado de divisas, el movimiento más destacado es el protagonizado ayer por el EUR/USD, que finalmente logró superar el nivel psicológico de los 1,20 dólares por moneda común para marcar su mejor registro desde el mes de mayo de 2018.

Las conversaciones iniciadas en el Capitolio estadounidense para poner en marcha un nuevo programa de estímulo penalizan al billete verde, lo que ha permitido también a la libra esterlina (GBP/USD) asaltar el nivel de los 1,34 dólares por divisa de la Reina, aunque los movimientos en el mercado de divisas están siendo muy sosegados en el día de hoy.

Análisis técnico del Ibex 35

El Ibex 35 encontró ayer un importante freno en la parte media del canal lateral en el que se mueve desde el pasado miércoles. Como comentábamos en nuestro análisis de apertura, los 8150 puntos suponen la primera referencia por arriba y, de lograr pasar a la parte superior de dicho canal, el índice encontraría cierta resistencia en los 8164, en su camino a los 8200 puntos, antes de aspirar a los 8250.

Por abajo, las primeras caídas se han detenido hoy en los 8091 puntos -comentados también en la apertura de ayer-, por encima del primer soporte diario, situado en los 9077 enteros. De perder dicha cota, el selectivo trataría de agarrarse al nivel de los 8064, antes de poner a prueba la línea que soporta el canal en los 8043 puntos y que supondría el último bastión defensivo antes del nivel psicológico de los 8000 puntos.

Análisis técnico del Dax

Por su parte, el Dax alemán pierde posiciones pero sigue avanzando en la parte alta de un canal alcista iniciado el 9 de noviembre con el rally de las vacunas, aunque lejos ya de los máximo de dos meses marcados el lunes en los 13 447 puntos.

Por arriba, dicha cota sería la primera resistencia de calado que encontraría el índice alemán, aunque hoy está siendo frenado, por el momento, en su punto de pivote del día, situado en los 13 371 puntos. Entre medias, el nivel de los 13 400 puntos también ha ejercido una resistencia remarcable en las últimas sesiones.

Del lado de las ventas, los bajistas están encontrando freno hoy en los 13 321 puntos, pero, de perderla, habría que fijarse ya en el nivel de los 13 320 puntos de camino a los 13 295.

Análisis técnico del EUR/USD

En el mercado Forex, el par EUR/USD se ha asentado ya sobre el nivel de los 1,20 dólares y busca ahora metas mayores tras encontrar un aliado en el nivel de los 1,2060 dólares sobre el que empezar a construir nuevos avances.

La línea de tendencia que había ejercido como resistencia en las últimas sesiones vuelve a actuar ahora como soporte y el par encuentra terreno despejado tras romper un rango lateral que lo mantenía maniatado desde comienzos de septiembre. El par podría tratar de tantear hoy mismo el nivel de los 1,21, mientras que, por abajo, el 1,20 parece bien defendido por los 1,2035 dólares.

EUR/USD BULLISH Datos proporcionados por de clientes están en largo. de clientes están en corto.

Variación en Largos Cortos Interés abierto Diario -8% 13% 7% Semanal 8% 16% 14%

LO MÁS DESTACADO DE LA AGENDA DEL DÍA

10:30 – Reino Unido – Actas de la última reunión del Banco de Inglaterra (BoE).

11:00 – Eurozona – IPP y tasa de desempleo de la zona euro.

13:00 – Estados Unidos – Índice MBA del mercado inmobiliario.

14:15 – Estados Unidos – Informe ADP sobre creación de empleo fuera del sector agrícola.

16:00 – Estados Unidos – Comparecencia del presidente de la Fed, Jerome Powell.

16:00 – Estados Unidos – Pedidos a fábrica y pedidos de bienes duraderos.

16:30 – Estados Unidos – Evolución semanal de las reservas de petróleo, gasolina y destilados (AIE).

20:00 – Estados Unidos – Libro Beige de la Fed.

01:30 – Australia – Balanza comercial.

02:45 – China – PMI de servicios de Caixin.

Consulte aquí el resto de eventos del día en nuestro calendario económico

--- Escrito por Aitor Méndez Riesgo, analista de mercados.