El S&P500 retoma la marcha de la semana pasada

Los futuros del S&P500 reanudan el avance de la semana pasada tras la victoria del candidato Demócrata Joe Biden anunciada el domingo. El índice avanza un 1,32% durante la sesión de hoy, tras un avance de 7,04% la semana pasada cuando los mercados descontaban una victoria Demócrata.

A pesar de no haber llevado a cabo una “marea azul”, término usado para describir una victoria Demócrata arrasante, la cual muchos esperaban por parte de Biden, los mercados parecen haber tomado una victoria Demócrata con un Congreso dividido como un resultado positivo. Debido a la alta probabilidad de un Senado controlado por los Republicanos, muchas de las propuestas más progresistas como el aumento de impuestos a sociedades y trabajadores con altos ingresos serán bloqueadas. Esto permitirá que el status quo se mantenga, algo positivo para los mercados.

Sin embargo, Trump no cede ante la declarada victoria, el presidente continúa presentando demandas. Muchas de estas han sido rechazadas por los juzgados al no presentar evidencia alguna, un juez en Nevada declaraba “¿Por qué concedo un alivio extraordinario si no tiene pruebas que demuestren la probabilidad de éxito en los méritos?”

Adicionalmente, los márgenes por los cuales Biden ganó estados como Wisonsin y Georgia son demasiado grandes como para presentar un riesgo real para el Demócrata en el caso de un recuento de votos. En el pasado, los recuentos solo han resultado en cambios materiales cuando los márgenes eran menores de 300 votos.

Por lo tanto, se espera que un paquete de estímulo fiscal más moderado que el propuesto anteriormente sea aprobado durante los próximos meses. Esto, sumado con una Reserva Federal más involucrada debido a la limitación del Congreso de cara al estímulo de la economía, parece ser un buen desenlace para los mercados.

Por el otro lado, conforme el revuelo de las elecciones se disipe, el coronavirus tomará de nuevo la relevancia que perdió durante los últimos días. Estados Unidos contaba con cerca de 10 millones de casos totales reportados ayer, con 100 mil nuevos contagios. Se espera que Biden lleve a cabo medidas ligeramente más estrictas, declarando que “Quiero que todos sepan que el primer día, vamos a poner en marcha nuestro plan para controlar este virus”, sin embargo el nuevo presidente declaró previamente estar en contra de los confinamientos, algo temido por muchos votantes.

INTERVALO SEMANAL – S&P500

En el intervalo semanal, el índice estadounidense abre la semana por encima del cierre semanal de agosto, en 3515. Tras el avance de hoy, el índice se aproxima al máximo histórico en 3591. Es en este mismo nivel donde también se encuentra actualmente la banda superior de las Bandas de Bollinger, por lo que un repunte hasta este nivel podría ser rechazado al encontrarse dos deviaciones típicas por encima del precio. En el caso de una ruptura de este nivel, el índice se encontraría en territorio desconocido y el intervalo semanal no ofrecería más niveles de interés.

Por el otro lado, en el caso de una corrección, la primera zona de interés se encuentra en 3515, donde el cierre máximo semanal ofrece ahora soporte. Por debajo de este nivel encontramos el máximo pre-covid en 3388 como la siguiente zona de soporte. Tras este nivel, el soporte horizontal en 3292 y la media móvil de 200 periodos en 3157 ofrecen las siguientes zonas relevantes.

INTERVALO INTRADÍA – S&P500

En el intervalo intradía (4H), el S&P500 rompió la línea de tendencia descendente formada a raíz de los dos últimos máximos descendentes. Este punto, en 3520, supone una importante invalidación. Tras esta ruptura de la línea de tendencia, el índice avanzó significativamente, sobrepasando así el previo máximo en 3550. Esta ruptura supone un cambio en la estructura de precio ya que el índice ha formado un máximo ascendente.

Actualmente no existe mucha resistencia por encima del índice aparte del máximo histórico en 3590. Sin embargo, el indicador RSI apunta a una situación de sobrecompra, lo cual podría indicar una posible corrección a corto plazo.

Por el otro lado, el primer nivel a seguir en el caso de una corrección es el previo máximo en 3550, establecer este punto como soporte asentaría la nueva estructura alcista y podría servir como nivel desde el cual el índice continuase el avance. En el caso de una invalidación de este nivel, el precio entraría en contacto con la línea de tendencia descendente en 3520, este nivel debería de actuar como soporte esta vez. En el caso de no ser así, el siguiente soporte horizontal lo encontramos en 3465. El índice debería de formar un mínimo ascendente para mantener la estructura de precio alcista.

-- escrito por Cesar Reig, Analista de Mercados