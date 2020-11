El Banco de Inglaterra mantiene los tipos pero incrementa el programa cuantitativo

Puntos a seguir:

Los tipos se mantienen en 0,1% pero el programa cuantitativo se expande 150 mil millones

El FTSE y la libra repuntaban tras la noticia

Esta mañana el Banco de Inglaterra publicaba la declaración de la política monetaria, donde el banco mantiene los tipos de interés en 0,1% y expande el programa de expansión cuantitativa en 150 mil millones de libras, para un total de 895 mil millones. El banco central declaraba que “El anuncio de nuevas compras de activos debería apoyar la economía…” y que en caso de ser necesario en un futuro, “había margen para reevaluar los parámetros técnicos existentes del programa de compra de bonos.”

Con una expectativa previa de un incremento de tan solo 100 mil millones, el FTSE 100 avanzaba tras la noticia de la expansión cuantitativa, sin embargo, el índice ha corregido dicho avance desde entonces. El banco central declaraba que el panorama económico del país continúa incierto debido a la evolución de la pandemia y a la transición de los nuevos acuerdos comerciales entre la Unión Europea y el Reino Unido.

Por el otro lado, GBP/USD repuntaba tras la declaración del banco de mantener los tipos en los actuales niveles. Ayer por la tarde, the Telegraph, uno de los mayores periódicos en Inglaterra, reportaba que el banco central estaba considerando la imposición de tipos negativos. A pesar de no citar ninguna fuente, y de no contar con el apoyo de ningún otro medio o de los economistas del país, la noticia de mantener los tipos parece haber sentado bien a los mercados tras dichas declaraciones. GBP/USD subía un 0,62% veinte minutos tras el anuncio del banco central y se mantiene por encima del importante nivel psicológico de 1,3000.

El banco central prevé que 5,5 millones de ingleses recibirán despidos temporales a raíz del nuevo confinamiento, el cual durará como mínimo hasta principios de diciembre. Entre las previsiones de la entidad se incluyen una caída del -2% durante el cuarto trimestre del año y una tasa de desempleo del 6,3%, comparada con 4,8% durante el tercer trimestre.

Esta tarde, el canciller Rishi Sunak comparecerá para anunciar los términos de los subsidios por el desempleo temporal. Se espera que el canciller expanda la duración del programa más allá de diciembre. Se espera también que se incremente el subsidio del salario hasta un 80% para aquellos que sean despedidos temporalmente debido a las nuevas restricciones.

ANÁLISIS TÉCNICO – GBP/USD

En el intervalo intradía (1H), GBP/USD rompió el canal descendente a principios de semana. Tras un impulso inicial al romper esta previa resistencia, el precio retrocedió y entró en contacto con la línea de tendencia superior del canal, la cual ofreció soporte. Actualmente el par opera por encima de las medias móviles de 50 y 200 periodos, las cuales ofrecen los niveles de soporte inmediatos, en 1,2997 y 1,2982 respectivamente.

De invalidar estas medias móviles, la línea de tendencia superior del canal ofrecería el primer nivel de soporte en 1,2920. Tras esto, el precio se encontraría de nuevo en el canal descendente, y la zona de soporte horizontal en 1,2864 ofrecería el siguiente punto de resistencia para el par.

En el caso de un avance desde este punto, la primera zona de resistencia horizontal se encuentra en 1,3068. En el caso de una ruptura de esta resistencia horizontal el precio podría repuntar hasta el siguiente punto de interés, en 1,3164, donde se halla el previo máximo.

ANÁLISIS TÉCNICO – FTSE100

En el intervalo intradía (4H) el índice de referencia británico se encuentra en un canal descendente. El precio se aproxima hasta la línea de tendencia superior del canal en 5943. Es en este mismo nivel donde opera la media móvil de 200 periodos, por lo que esta confluencia ofrece un nivel técnico de resistencia importante.

En el caso de invalidar este nivel, la siguiente zona de interés se encuentra en 6018 donde se halla el nivel 50% del Retroceso de Fibonacci. Es también en este nivel aproximadamente (6024) donde se encuentra el previo máximo del canal. La ruptura de este máximo establecería un máximo ascendente y rompería con la estructura de precio bajista. De ver una corrección a corto plazo, los siguientes niveles de soporte se hallan en 5789 donde opera la media móvil de 50 periodos, y por debajo encontramos el nivel 23,6% de Fibonacci en 5757.

