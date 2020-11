Bitcoin continúa escalando, ¿se encuentra en un avance parabólico de nuevo?

Puntos de discusión:

¿ Se encuentra Bitcoin en un nuevo ciclo alcista similar al de 2017?

Analizamos el avance parabólico en el intervalo intradía

Entre todo el revuelo causado a raíz de las elecciones presidenciales, donde los mercados de divisas, de renta variable y de materias primas han dado mucho de que hablar, Bitcoin continúa avanzando sigilosamente. Desde ayer por la mañana cuando dio comienzo el gran evento, Bitcoin ha avanzado un 10%.

El sentimiento alcista que rodea el mercado de criptomonedas parece no frenarse. A raíz de una posible elección del Demócrata Biden, lo que causó una mayor debilidad en el dólar, Bitcoin se mostró más fuerte. Un dólar débil, así como mayor estímulo fiscal beneficiaría a Bitcoin al ser un activo riesgoso que suele exceder en periodos de menor aversión al riesgo. Sin embargo, entre las nuevas narrativas que rodean al activo, se incluyen su característica de activo de reserva debido a su oferta limitada y pequeña correlación a los mercados tradicionales.

Adicionalmente, el precio de Bitcoin se encuentra en torno a 14,900 USD, un precio no visto desde 2018. Sin embargo, ahora no parece haber mucha atención mediática sobre el activo como lo hubo en 2018. Esto es visto por parte de los partícipes del mercado como algo positivo, ya que por el momento no se vive esa euforia que se vivió en 2017, lo que eventualmente causó una corrección de -85%. Por el momento, el avance parece estar soportado por un incremento en el interés por parte de corporaciones e instituciones, entre ellos bancos como DBS Bank.

INTERVALO MENSUAL – BTC/USD

En el intervalo mensual, Bitcoin se encuentra por encima del máximo cierre en 13911. Este nivel era el último nivel de resistencia técnico para la criptomoneda en el intervalo mensual, lo cual es significativo para inversores con marcos temporales altos. Podemos ver como en 2017, cuando esta misma situación ocurrió con el máximo de 2013, Bitcoin avanzó significativamente durante los siguientes meses.¿Es posible que la moneda se encuentre en un nuevo ciclo alcista?

INTERVALO SEMANAL - BTC/USD

Cuando bajamos un intervalo, del mensual al semanal, podemos ver de manera un poco más granular los niveles de interés más próximos. En este caso podemos ver dos niveles de interés por encima del precio actual. En 16150 encontramos el próximo nivel de resistencia semanal, esta zona será un nivel interesante para tanto los compradores que busquen vender sus posiciones actuales como para los traders que busquen posiciones cortas para una posible corrección. Por encima de este nivel encontramos el máximo semanal en 19447.

Como niveles de soporte encontramos la reciente resistencia convertida en soporte en 13911, el máximo mensual previamente mencionado. En caso de una invalidación de este nivel, el intervalo semanal apunta a un zona de interés en 11500 como soporte.

INTERVALO INTRADÍA (1H) – BTC/USD

En el intervalo intradía nos encontramos con que Bitcoin está formando un posible avance parabólico. Esto no es nada nuevo, Bitcoin es famoso por sus avances parabólicos, entre ellos el de 2017. Sin embargo no todos estos avances han de ser en intervalos altos, ocurre a menudo en intervalos menores. Como vemos en la gráfica, la moneda formó una línea de tendencia ascendente a principios de noviembre. Desde ayer ha formado una nueva tendencia más empinada, esto es característico de los avances parabólicos. Podemos ver que la tendencia continúa fuerte, por lo que la fase final de la parábola, con mayor empinamiento que la tendencia anterior, podría resolverse hasta la resistencia en 16150.

En caso de que esta parábola se desarrollase, cabe tener en cuenta que la ruptura de un avance parabólico, de nuevo podemos referirnos a 2017, suele acabar con correcciones severas, debido a la naturaleza del movimiento alcista. En este caso por lo tanto la gestión del riesgo será sumamente importante al operar estos movimientos.

