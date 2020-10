El S&P500 continúa a la baja a pesar de los beneficios récord de las tecnológicas

Puntos a seguir:

Las elecciones serán un evento clave para los mercados

Las tecnológicas se desploman a pesar de unos resultados récord

El índice rebota desde soporte horizontal

Anuncio

El S&P500 cae hoy un 0,87% y suma una perdida de casi 5% durante la semana. La volatilidad parece estar incrementando con dos frentes abiertos, por una parte el avance del virus y por otra las elecciones presidenciales. Tal y como ha ocurrido en Europa, los casos de coronavirus se han disparado en Estados Unidos hasta un máximo de nuevos contagios, 90 mil en un solo día.

Probablemente el evento más importante en Estados Unidos, las elecciones presidenciales, está a tan solo cuatro días de celebrarse. Estas elecciones son particularmente importantes debido a la multitud de eventos que la rodean, y la participación soporta esta tésis. A día de ayer, más de 80 millones de estadounidenses habían registrado sus votos, este número es un 58% mayor que la participación el mismo día en 2016, con aún cinco días para las elecciones. Los expertos predicen una participación mayor que el total de 138 millones en 2016, donde tan solo 47 millones votaron previo al día de las elecciones. En estados como Texas, la participación hasta hoy ya supera la participación total en 2016.

Del total de los votos registrados hasta ahora, el 46,8% de los votantes están afiliados al partido Demócrata, un 29,7% al Republicano y un 22,9% no tienen affiliación. Cabe apuntar que la afiliación de un votante no determina el voto de este. Los estados donde el resultado no está claro y que cuentan con un mayor número de votos del Collegio Electoral, tales como Florida y Pennsylvania, jugarán un importante papel en la resolución de las elecciones, lo cual podría causar una victoria sorpresa por parte de Trump similar a la de 2016.

Ayer, Alphabet (Google), Amazon, Apple y Facebook publicaron los resultados del último trimestre, con ingresos mayores a los esperados por Wall Street. Los ingresos combinados de las 4 empresas crecieron un 18% interanual durante el último trimestre, un 4% por encima de lo esperado. Además, los beneficios netos resultaron ser 31% mayores de lo esperados, lo que causo que las cuatro empresas batiesen las ganancias por acción previstas. Las cuatro empresas tienen un peso aproximado de 16,5% del S&P500. A pesar de los increíbles resultados, Amazon, Apple y Facebook se desplomaban tras la publicación, mientras que Alphabet repuntaba. Las tres acciones que corregían lideran la caída del índice durante la sesión de hoy.

Recomendado por Cesar Reig Aprenda a operar con las noticias y mejore su análisis de datos económicos. Descargar mi guía

ANÁLISIS TÉCNICO – S&P500

En el intervalo intradía (4H) el índice de referencia estadounidense rebotó desde el nivel de soporte en 3230, sin embargo desde el último máximo en 3544 a principios de octubre, el índice se encuentra en un rápido descenso. El indicador RSI señaló una situación de sobre venta durante la reciente caída, sin embargo opera por encima de 30 en estos momentos.

Actualmente el índice ha establecido un máximo descendente en 3544, lo cual es un patrón bajista, pero sin embargo de rebotar desde el nivel actual, el índice establecería un mínimo ascendente en 3230, un patrón alcista. De este modo, el precio se encuentra comprimiendose entre estos rangos y una resolución tras la invalidación de el previo máximo o mónimo indicaría una nueva tendencia.

Adicionalemente, la media móvil de 50 periodos está a punto de cruzar por debajo de la media móvil de 200 periodos, una señal bajista. El último cruce dorado bajista ocurrió el 15 de septiembre, tras el cual el índice cayó cerca de un 6%. Podemos observar tambíen como la media móvil de 50 periodos fue un importante nivel de soporte y resistencia para el indice tanto en el último avance como corrección. Por ello, la ruptura de esta media móvil podria señalar posibles avances mayores.

-- escrito por Cesar Reig, Analista de Mercados