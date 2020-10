El EUROSTOXX pone freno a las caídas de los últimos días

Puntos a seguir:

Las economías europeas crecieron más de lo previsto el último trismestre

Se espera que el BCE actúe en diciembre

Los contagios de covid se encuentran en máximos

En lo que viene siendo una semana de lo más tumultuosa para los mercados de renta variable europeos, el EUROSTOXX 50 se mantiene hoy relativamente estable con una subida de 0,05%. Esta mañana se publicaban los datos del producto interior bruto del último trimestre de Francia (18,2% vs 15,0% esperado), España (16,7% vs 13,5% esperado), Alemania (8,2% vs 7,3% esperado) e Italia (16,1% vs 11,1% esperado).

Todos los resultados del crecimiento en el PIB durnate el último trimestre, así como la caída del PIB interanual para estos países fueron mejores de lo esperados. A pesar de ser de gran importancia para determinar la actividad económica, el PIB es considerado un indicador con retardo, por lo que las figuras no causaron una gran reacción en el mercado.

Esta misma mañana, el miembro del consejo ejecutivo del Banco Central Europeo, Yves Mersch, declaraba que “La perspectiva ha tomado un giro repentino a peor.” ante el avance del virus, ante lo cual el jurista apoyaba al BCE a llevar a cabo un gasto mayor y afirmaba que “Tenemos la firme intención de desempeñar nuestro papel en la segunda ola de la pandemia.”.

El consenso entre los analistas es una gran probabilidad de nuevas medidas de estímulo por parte del banco central en diciembre, sin embargo lo que no están claras son las herramientas que se utilizarán. Una reducción en los tipos de interés parece menos probable, sin embargo una expansión del Programa de Compras de Emergencia para Pandemias o un aumento de los Préstamos Condicionados a Largo Plazo parecen posibles de cara a una mayor política expansiva.

Sin embargo, los riesgos hasta diciembre parecen substanciales. El primero siendo el avance del virus en Europa y las medidas de contención aplicadas a lo largo del continente. Ayer fue el segundo día de mayores contagios en Francia (47 mil) y el día de mayores contagios en Italia (26,8 mil), España (23,5 mil) y Alemania (18,7 mil). Los confinamientos aplicados a lo largo de Europa como respuesta al preocupante avance del virus causó pavor entre los inversores esta semana al poner en peligro la recuperación económica europea, lo cual se extenderá hasta 2021.

Por el otro lado, las elecciones estadounidenses el próximo día 3 de noviembre jugarán un importante papel para los mercados globales durante la semana que viene. A pesar de que las encuestas favorezcan al Demócrata Biden, una victoria de Donald Trump no se descarta, debido a la lucha por estados de gran importancia como Florida entre ambos políticos. Cabe apuntar que las recientes caídas en los índices estadounidenses podrían jugar en contra de Trump, así como su gestión del virus.

ANÁLISIS TÉCNICO – EUROSTOXX 50

En el intervalo semanal, el índice europeo se encuentra por encima del suelo formado en dicimebre de 2018 en 2901. Tras una consolidación por encima del nivel 23.6% del Retroceso de Fibonacci en 3162, donde un triángulo simétrico tomó forma, la ruptura de este desencadenó una caída de 7,77% esta semana. A pesar de la corrección, el indicador RSI aún no se encuentra por debajo del nivel de sobreventa, por lo que existe margen para la continuación de esta corrección a corto plazo.

En el caso de un repunte, los dos primeros niveles de resistencia con los que se toparía el índice son los niveles 38,2% y 23,6% de Fibonacci en 2986,4 y 3162,1 respectivamente. Por encima de estos niveles, el indice se encontraría con la resistencia horizontal en 3237. En el caso de una invalidación de este nivel las medias móviles de 50 y 200 periodos son los siguientes niveles a romper, en 3285 y 3395. Finalmente, en 3446 encontramos el previo máximo establecido durante el rebote.

Por el otro lado, en el caso de una corrección mayor y una invalidación del nivel de soporte en 2901, el siguiente nivel a seguir es el nivel 50% del retroceso de Fibonacci. Por debajo encontramos confluencia entre el nivel 61,8% de Fibonacci y el soporte horizontal en 2695. Una ruptura de este nivel supondría un evento bajista con el mínimo de marzo en el punto de mira de los vendedores.

-- escrito por Cesar Reig, Analista de Mercados