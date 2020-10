FTSE 100: el canal descendente en una situación vulnerable

PUNTOS CLAVE FTSE 100:

El gobierno británico estudia medidas de confinamiento más estrictas para frenar el avance del virus

El FTSE 100 vuelve a sumirse a la presión de venta

El FTSE 100 retrocede un 1,3% a media mañana tras haber recuperado parte de las pérdidas ocasionadas al inicio de la sesión, donde el índice retrocedía un 2,15% has los 5.578 puntos, su nivel más bajo desde el 16 de abril. El selectivo británico acumula caídas del 4,5% en lo que llevamos de semana, marcando su peor caída desde el 21 de septiembre.

Los retrocesos en el FTSE 100 no son un caso aislado, ya que el resto de los índices europeos sufren estos días fuertes caídas, al igual que en Estados Unidos y Asia. Los movimientos vienen desencadenados por la aversión al riesgo generalizada en los mercados, donde los fondos pasan de activos más riesgosos como la renta variable y las divisas vinculadas al crecimiento, a activos seguros como el dólar estadounidense y el yen japonés. El principal motivo de la huida del riesgo es el continuo avance del virus alrededor del mundo, causando medidas restrictivas en la mayoría de países, que ponen en riesgo la recuperación económica.

En el Reino Unido, el numero de fallecimientos por Covid-19 ha superado los 61.000, con una media de 200 fallecimientos al día en la última semana. El martes se confirmaron 367 nuevos fallecimientos, la mayor cifra desde el mes de mayo, y un aumento de 265 frente a la cifra del día anterior. El continuo aumento en los contagios ha llevado al gobierno británico a confinar ciudades enteras, como es el caso de Liverpool, y con un aumento en el número de políticos que piden una cuarentena estricta para frenar la segunda ola del virus, que podría ser más mortal que la primera según revelan algunos estudios.

Es por ello que las perspectivas en el corto plazo no son muy positivas para la renta variable, ya que la incertidumbre no permite consolidar los avances. Desde un punto de vista técnico, el FTSE 100 no ha conseguido salir de la presión bajista generada por los retrocesos iniciales del coronavirus, con el índice limitado desde entonces por varias resistencias. La importancia del nivel Fibonacci del 61.8% en 6.362 ha sido evidente desde el mes de junio, con el selectivo británico siendo incapaz de superar dicha zona desde entonces, y progresivamente la presión de venta ha ido aumentando.

Para ser más exactos, la zona de 6.315 ha sido crucial en frenar los avances, y se necesitaría un empuje por encima de este nivel para empezar a considerar el FTSE 100 como una buena oportunidad alcista. Más a corto plazo, una caída mayor hacia el retroceso del 23,6% en 5.378 sería una buena oportunidad de compra, dado que dicho nivel ha sido clave como soporte en el pasado. Aun así, una profundización de las caídas por debajo de ese nivel no se descartan si el impulso bajista genera tracción, por lo que habría que esperar a que el soporte se valide antes de adoptar una posición alcista.

Gráfico diario FTSE 100 (17 marzo - 28 de octubre de 2020)

Sobre el gráfico diario no se encuentra ningún patrón destacado, aunque si que podríamos marcar un canal descendente con una pendiente muy ligera, lo que apuntaría a una continuidad de los retrocesos dentro de los confines de los límites del canal, entre 5.980 y 5.565. Una rotura del límite inferior consolidaría aun más las caídas, aludiendo a este posible retroceso mayor hacia el nivel Fibonacci de 23,6% en 5.378.

---Escrito por Daniela Sabin Hathorn, Analista de Mercados