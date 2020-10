USD/MXN: el Peso Mexicano depende del resultado electoral en EE.UU.

PUNTOS CLAVE USD/MXN:

El dólar mantiene el apoyo de compra ante la incertidumbre política

Una victoria de Biden sería positivo para el Peso Mexicano

Esta semana hemos visto como la incertidumbre ha vuelto a los mercados y con ello el peso mexicano ha perdido su racha victoriosa frente al dólar, a medida que las esperanzas de estímulo de EE.UU. se desvanecen dado el estancamiento político en el Congreso. El dólar como moneda refugio logró recuperar algo de impulso alcista, ya que los operadores huyeron de los activos de mayor riesgo en otra intensasemana de venta en los mercados de valores. El par USD/MXN logró recuperar la marca de los 21.50 el jueves, pero la fuerte presión de venta sigue limitando el impulso alcista.

Fundamentalmente, no se prevé que el peso mexicano salga muy favorecido en el período previo al 3 de noviembre, ya que es probable que se celebren unas elecciones disputadas, y la moneda mexicana se comporta mejor cuando hay estabilidad política y optimismo en el mercado. A pesar de que Biden lleva una clara victoria en las encuestas, Donald Trump ya ha dejado claro que no ofrecerá una fácil transición de poder si se le ve como perdedor, ya que cree que el voto por correo es ineficiente. Esta incertidumbre es probable que mantenga una buenapresión de compra en el dólar, incluso si los demócratas siguen teniendo una sólida ventaja.

Te puede interesar - El desempeño del dólar americano durante las elecciones presidenciales puede ser volátil e incierto

Dicho esto, el efecto a largo plazo de las elecciones en la economía mexicana no está del todo claro, ya que en gran parte depende del futuro de la relación comercial entre los países de América del Norte. A pesar de que EE.UU. y México han tenido una relación muy estable en los últimos años, esta situación dependía sobre todo de los cambios de humor de Donald Trump, y sus inesperados ciclos de ataque a sus socios comerciales. Los analistas predicen que una presidencia de Biden traerá más estabilidad a las relaciones comerciales, mientras que promoverá la transparencia, lo que sería un gran impulso para el peso mexicano.

Mucho va a depender también de los esfuerzos de estímulo revelados por el próximo Presidente, ya que la economía mexicana depende en gran medida de la recuperación de la economía de los Estados Unidos, y algunos analistas creen que Biden es incapaz de ofrecer el tipo de apoyo que la economía necesita en este momento. Además, recordemos que Kamala Harris fue una de los 10 senadores que votaron en contra de la creación del acuerdo comercial entre los Estados Unidos, México y el Canadá (USMCA), que fue aprobado por el Congreso en enero de este año como la nueva ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Citó que "los acuerdos comerciales pueden abrir nuevos mercados a los productos estadounidenses y forjar nuevas alianzas con países extranjeros, pero también pueden dar lugar a pérdidas de empleo, salarios deprimidos y degradación del medio ambiente" y después de un "cuidadoso estudio y consulta con los dirigentes del medio ambiente y la conservación, he llegado a la conclusión de que las disposiciones ambientales del USMCA son insuficientes y que al no abordar el cambio climático, el USMCA no logra hacer frente a las crisis de este momento".

Esto por sí solo podría aumentar la incertidumbre en torno a la futura relación entre los dos países, aunque no es probable que cambie mucho dado que la USMCA sólo puede modificarse después de 5 años en vigor. En general, es probable que una presidencia de Biden elimine el factor de riesgo que supone, y a la vez impulse una relación comercial rentable y estable, mientras que otros cuatro años de presidencia de Trump probablemente mantengan a los inversores intranquilos.

Así que mirando hacia adelante, una ventaja de Biden es teóricamente positiva para el peso mexicano, pero la incertidumbre en torno a un cambio fácil en el poder es probable que mantenga el dólar estadounidense apoyado, dejando al USD / MXN de nuevo a merced de los titulares de las noticias a medida que nos adentramos en las últimas semanas de la campaña electoral.

Gráfico de 1 hora de USD/MXN (15 de septiembre - 16 de octubre de 2020)

Desde el punto de vista técnico, no ha cambiado mucho desde la semana pasada en lo que respecta a las áreas importantes que hay que tener en cuenta. Sigue habiendo una confluencia de la presión alcista entre 21.30 y las 21.24, a pesar de que la semana pasada se intentó romper este nivel. Es probable que cualquier otra presión a la baja lleve al USD/MXN hacia la marca de los 21.04, donde se puede encontrar un mayor soporte de compra, antes de acercarse a los mínimos desde principios de marzo en 20.84, vistos por última vez a mediados de septiembre antes de lograr un impresionante rebote.

Por otro lado, un aumento en la demanda de dólares americanos es probable que lleve al USD/MXN hacia su máximo mensual en septiembre alrededor de los 22,70, a pesar de que hay importantes áreas de resistencia por delante. Es probable que el promedio móvil simple de 50 días traiga una mayor presión de venta en el área de los 21,60, mientras que un empuje continuo al alza podría ver la resistencia de los 21,85 como un desafío adicional para el par.

---Escrito por Daniela Sabin Hathorn, Analista de Mercados