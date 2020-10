BTC/USD: Bitcoin corrige de madrugada, pero se gana el interés del público

Puntos de discusión:

Problemas en un intercambio causan una caída

Los reguladores y el público se interesan por la industria

Ethereum Importantes niveles a seguir en Bitcoin

Tras una semana pasada positiva, durante la cual Bitcoin avanzaba aproximadamente un 7%, la criptomoneda ha operado en un rango estable esta semana. De madrugada, el tercer intercambio más grande por volumen, OKEx, suspendía los retiros de criptomonedas de la plataforma. Esto se debe a que uno de los individuos que tiene acceso a las llaves para procesar los retiros de la plataforma, se encuentra incomunicado. El intercambio confirmó que este individuo se encuentra cooperando con las autoridades en un “tema personal”, lo cual podría ser la causa de su ausencia, y por lo que el intercambio debió de cancelar los retiros por seguridad. Esta noticia no fue bien recibida por inversores y traders de la industria, tras hacerse pública, Bitcoin caía casi un 3% en los 30 minutos siguientes.

A pesar de esto, las criptomonedas parecen ganarse poco a poco la confianza de los reguladores. Hace dos dias, el presidente de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos (CFTC) estadounidense, hizo una serie de declaraciones durante una entrevista que elevó el ánimo de los inversores. Heath Tarbert declaró que “…la idea de las finanzas decentralizadas es revolucionaria, y creo que podría conllevar a una gran desintermediación del sistema financiero y de los participantes tradicionales”, también dijo “Dejame decir lo impresionado que estoy con Ethereum, punto y final.”

Además, el interés por el público parece no frenarse. Durante las últimas semanas múltiples empresas públicas declararon la compra de Bitcoins. Entre estas empresas se incluyen MicroStrategy Inc. (38250 Bitcoins / 425 millones de dólares) y Square Inc. (4709 Bitcoins / 50 millones de dólares), ambas empresas cotizan en el Nasdaq 100. Los bancos centrales también han tomado interés en este mercado. El Banco Central Europeo parece ser el mayor proponente, ya que la presidenta Christine Lagarde confirmó a principios de esta semana que el banco esta estudiando “muy seriamente” la creación de un euro digital. Cabe recalcar, que las criptomonedas existentes son descentralizadas y tienen estructuras de emisión fijas, una moneda “fiat” (creada y controlada por un gobierno o banco central) digital no poseeria estas cualidades. Sin embargo, esto dota a las cryptomonedas de una mayor aceptación de cara al público.

Algunos de los partIcipes de este mercado alegan que esta nueva fase, en la cual las criptomonedas se vuelven realmente parte de la corriente principal, podría desencadenar un mercado alcista similar al de 2017.

GRÁFICO SEMANAL ESCALA LOGARÍTMICA – BTC/USD

ANÁLISIS TÉCNICO - BTC/USD

En la temporalidad intradía (4H), Bitcoin rebotó de madrugada en el soporte horizontal encontrado en 11200. Adicionalmente, este nivel es importante ya que constituía el “gap” o hueco de precio de los futuros del Chicago Mercantile Exchange (CME) sobre Bitcoin. Los gaps en los futuros de CME sobre Bitcoin han sido cerrados en aproximadamente el 95% de las ocasiones, y esta vez no ha sido diferente.

Un repunte del precio sobre el soporte en 11200 podría impulsar al precio hasta la resistencia horizontal en 11568, este punto es también el nivel medio del rango formado entre 11200 y 12000. Una invalidación de esta resistencia horizontal permitiría a los compradores fijar el punto de mira en la línea de tendencia superior del canal simétrico, en 11820. Por encima de este nivel encontramos la resistencia horizontal en 12000, la cual forma la última resistencia antes de un avance mayor.

En cuanto a soportes, el soporte desde el cual el repunte de esta manana ocurrió, en 11200, sería el primero a invalidar en caso de que una correción sucediese. Una invalidación de este nivel permitiría a los vendedores fijar la vista sobre la media móvil de 200 periodos en 10840 y sobre la línea de tendencia inferior del canal simétrico en 10730.

ANÁLISIS TÉCNICO – ETH/USD

En la gráfica de cuatro horas, encontramos que Ethereum se encuentra también en un rango de precio, en este caso entre 390 y 366. En el caso de una ruptura del soporte horizontal en 366, una corrección podría llevar al precio hasta la media móvil de 200 periodos en 360. En el caso de que este nivel no ofreciese soporte, el siguiente punto de interés es la línea de tendencia inferior del canal simétrico en 348.

En el caso de que el soporte horizontal en 366 cumpliese su función, podríamos ver un rebote hasta la resistencia horizontal en 390, donde existe confluencia con la línea de tendencia superior del canal simétrico.

-- escrito por Cesar Reig, Analista de Mercados