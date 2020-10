Los índices estadounidenses comienzan la semana a lo grande, pero una corrección parece acechar

Puntos de discusión:

Biden contiúa al frente de las encuestas, alzando el sentimiendo de los mercados

El estímulo fiscal podría verse retrasado hasta después de las elecciones

El desarrollo de la vacuna y las reinfecciones preocupan a la comunidad científica

Los índices mundiales, y particularmente los estadounidenses, tuvieron ayer un gran comienzo de semana. El S&P500 avanzaba 1.60% mientras que el Nasdaq 100 sumaba un 3.14%. Los temas de importancia en Estados Unidos continúan siendo la eleccion presidencial, el estímulo fiscal y el avance del virus y la posible vacuna.

La elección presidencial estadounidense se encuentra a tan solo tres semanas de celebrarse, las encuestas apuntan a una victoria del candidato Demócrata Joe Biden. En la gráfica se muestra la media de 10 diferentes encuestas, la cual concede una clara victoria a Biden, con un gran avance para este candidato desde el 29 de septiembre, cuando se celebró el primer debate presidencial. Esta ventaja de Biden podría haber sido responsable de una parte del sentimiento alcista en los mercados durante las últimas semanas, ya que el partido Demócrata insiste en nuevo estímulo fiscal para luchar contra el efecto económico del virus. Sin embargo es importante mantener la cautela ante las encuestas, ya que cabe apuntar el resultado de las elecciones de 2016, donde algunas encuestas concedían a Hillary Clinton un 99% de probabilidad de victoria.

Y es que nuevo estímulo fiscal parece ser necesario para impedir una desaceleración del crecimiento en el país. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, es uno de los mayores proponentes de nuevo estímulo fiscal, apuntando a la situación económica y el riesgo de una recuperación más lenta en el caso de que no se llevase a cabo el estímulo. Sin embargo, a día de hoy el plan de estímulo no está claro, y podría no llegar hasta después de las elecciones.

El avance del virus continúa causando estragos en el país, el cual sumó casi 46 mil nuevos casos durante el dia de ayer. Esta mañana se anunció que Johnson & Johnson, una de las farmacéuticas desarrollando una posible vacuna, tuvo que pausar los ensayos de la vacuna tras la infección de una “enfermedad inexplicada” por parte de uno de los pacientes. Adicionalmente, la noticia del primer caso de reinfección por coronavirus en Estados Unidos preocupa a la comunidad científica debido a las consecuencias que conlleva posibles reinfecciones por parte de previos casos positivos.

ANÁLISIS TÉCNICO – S&P500

Aunque el indice de referencia americano se encuentra en una acción de precio alcista, en la temporalidad intradía (4H) el S&P500 no consiguió invalidar el último máximo durante la reciente subida, este máximo se encuentra en 3583. El índice americano se quedó corto al corregir en torno a 3550, ahora busca un nivel de soporte desde donde repuntar. Cabe apuntar al indicador RSI, el cual entró, y se mantiene, en una zona de sobrecompra. Este indicador apunta a una corrección a corto plazo.

El primer nivel de soporte lo encontramos en 3470 donde se halla el nivel 23.6% del Retroceso de Fibonacci. Este nivel se encuentra en la parte inferior del canal de regresión formado desde finales de septiembre. El siguiente nivel desde donde el índice podría continuar con las subidas es en 3420, donde existe confluencia entre el nivel 38.2% de Fibonacci y la media móvil de 50 periodos. Finalmente, el tercer soporte lo encontraríamos en 3392, donde también existe confluencia entre la media móvil de 200 periodos y el máximo del indice pre-covid, el cual actuaría como soporte horizontal.

ANÁLISIS TÉCNICO – NASDAQ 100

En la temporalidad de cuatro horas, el Nasdaq se encuentra en una situación similar al S&P500, donde la reciente subida parece tomar un respiro. El indicador RSI apunta a una situación de sobrecompra y sugiere una corrección. Los niveles de 23.6% y 38.2% de Fibonacci, en 11848 y 11621 respectivamente, ofrecen los dos niveles de soporte más próximos. En 11621 particularmente, encontramos un soporte importante ya que existe confluencia entre el nivel de Fibonacci, soporte horizontal y la media móvil de 50 periodos. Por debajo de este nivel se encuentra la media móvil de 200 periodos en 11470, la cual ofrecería soporte antes de una corrección mas seria.

Por el otro lado, cabe apuntar el Cruce Dorado que tomó lugar el 12 de octubre cuando la media móvil de 50 periodos sobrepasó la media de 200 periodos. Esta señal apunta a posibles subidas continuadas, con el primer nivel de interés en 12450 donde se encuentra el máximo previo. La ruptura de este nivel permitiría al índice tecnológico marcar un nuevo máximo histórico y podría apuntar a un avance mayor.

-- escrito por Cesar Reig, Analista de Mercados