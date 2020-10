Crudo WTI: la demanda de petróleo se revisa a la baja mientras la producción incrementa

Puntos de discusión:

La OPEC revisa la demanda de crudo a la baja

La producción por parte de algunos miembros de la OPEC incumple las cuotas establecidas

Una victoria Demócrata podría alzar el precio del petróleo

Tras una fuerte primera semana de octubre, el crudo americano (WTI) se encuentra en retroceso, cayendo -3.00% desde el máximo de octubre. Ayer, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC) presentó el informe de mercado mensual, en el cual la organización revisaba a la baja la demanda de petróleo en 2021, una reduccion de 0.8 millones de barriles por dia (bpd), para un total de 96.84 millones de bpd. Esta cifra es mayor que la estimada demanda de 90.29 millones de bpd durante este año, sin embargo la demanda esperada para el año que viene continúa siendo menor a la demanda pre-Covid, la cual se situaba en torno a 99.76 millones de bpd en 2019.

Sin embargo, la OPEC no solo tiene problemas de demanda, si no también de producción. Por un lado, los países productores que no forman parte de la OPEC proveeran más crudo de lo esperado, la OPEC revisó la cantidad con un incremento de 0.31 millones de bpd por encima de lo esperado. Adicionalmente, la OPEC contiúa luchando con el cumplimiento de las cuotas por parte de algunos de sus miembros. Iraq presenta el principal problema, el país tenía una cuota de producción para septiembre de 3404 millones de bpd, sin embargo el país produjo 3694. Nigeria también produjo por encima de la cuota establecida durante septiembre, con 0.49 millones de bpd de más.

Por el otro lado, las elecciones estadounidenses así como el posible estímulo fiscal jugarán un importante papel en las futuras expectativas de la demanda de petróleo. Goldman Sachs transmitió el mes pasado una visión alcista para el crudo, alegando que una victoria del Demócrata Biden podría conllevar nuevas regulaciones en la industria en Estados Unidos y un dólar mas débil, lo cual favorecería al precio del petróleo. Adicionalmente, una victoria Demócrata incrementaria la probabilidad de estímulo fiscal, lo cual favoreceria la demanda de petróleo. Ayer se publicaron los importes de crudo en China para el mes de septiembre, los cuales subieron un 5.6% desde agosto, el crudo subía un 1.5% tras la noticia.

GRÁFICO INTRADÍA – WTI

En el intervalo de cuatro horas, el crudo se encuentra en descenso tras intentar invalidar resistencia horizontal en 41.50. La línea de tendencia descendente actuó como soporte cuando el precio retrocedió, pero tras un una breve subida el precio se encuentra ahora en caída. El primer nivel de soporte se encuentra en 39.90, donde existe confluencia entre las medias móviles de 50, 100 y 200 periodos. Una invalidación de este nivel pondría como objetivo la línea de tendencia descendente en 39.20 para un posible rebote. Por debajo de este nivel encontramos soporte horizontal en 38.85 y en caso de una correción mayor, en 36.70.

Un rebote desde 39.90 (S1) tendría como objetivo la resistencia horizontal en 41.50. Los compradores deberán de invalidar esta resistencia para asentar un sentimiento alcista.

GRÁFICO SEMANAL – WTI

En el intervalo semanal, el crudo se encuentra por debajo de la importante resistencia horizontal en 43.20. Este nivel fue un soporte clave a lo largo de los últimos cinco años, la ruptura de este nivel tras el “crash” del coronavirus convierte este nivel en la resistencia más importante para el activo. A pesar del repunte del petróleo desde el mínimo de abril, este nivel no pudo ser invalidado. Las medias móviles de 50, 100 y 200 periodos se encuentran en descenso, con la media móvil de 50 periodos creando confluencia en el nivel horizontal de 43.20. En el caso de una invalidación de la resistencia en 43.20, los compradores podrían tomar las riendas y el precio podría avanzar hasta la media móvil de 200 periodos en 53.65. Por encima de este nivel encontramos resistencia horizontal en 64.00.

En el caso de no poder invalidar la resistencia horizontal en 43.20, podríamos ver una corrección hasta el siguiente nivel horizontal en 28.50. Los compradores deberán defender este nivel para evitar una corrección más severa.

