EUR/GBP sufre un ligero revés mientras el mercado espera con ansias noticias del Brexit. ¿Y ahora?

El EUR/GBP recula mientras los inversores aguardan novedades sobre las negociaciones de Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea.

El panorama político y económico en el viejo continente se vuelve cada vez más complejo. Esto podría provocar episodios de alta volatilidad a corto plazo.

El EUR/GBP (euro – libra esterlina) registra leves caídas en la sesión del jueves y retrocede modestamente un 0.2% hasta los 0.9089 ante una mayor cautela del mercado mientras los inversores esperan novedades sobre el diálogo entre el Reino Unido y la Unión Europea para sacar adelante un tratado comercial antes de que concluya el período de transición de Brexit.

Ayer, el gobierno de Boris Johson dijo que abandonará las conversaciones con Bruselas si no hay un acuerdo claro a la vista antes del 15 de octubre. Por su parte, el club comunitario señaló que no se dejará presionar para ofrecer concesiones y que está dispuesto a seguirle la jugada al primer ministro si Westminster no muestra flexibilidad en las negociaciones.

La retórica incendiaria añade incertidumbre a un panorama político ya caótico y a una economía bastante debilitada a causa de la crisis sanitaria del coronavirus, a medida que ambos bandos se quedan sin tiempo para pactar un tratado comercial complejo.

En este contexto, la libra esterlina se encuentra en una posición bastante vulnerable y a la merced de las noticias alrededor de Brexit a corto plazo. Por tanto, si el sentimiento de los inversores se torna negativo de la noche a la mañana, es posible ver una explosión alcista en el tipo de cambio del EUR/GBP y fuertes caídas en la cotización de GBP/JPY y GBP/USD.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL EUR/GBP

A pesar del pull-back de la segunda mitad de septiembre, el EUR/GBP se ha mantenido sobre los 0.9035, una zona de confluencia de soportes donde las medias móviles de 100 y 50 días se alinean con el retroceso de Fibonacci de 38.2% del movimiento alcista de febrero a marzo. Si este piso no se invalida en próximas sesiones, los vendedores podrían empezar a abandonar el mercado, preparando el camino para un posible rebote técnico. Si vemos un repunte, la primera resistencia yace en los 0.9162 (máximo de octubre) y luego en los 0.9220 (máximo del 22 de septiembre).

Por el contrario, si el precio rompe de manera decisiva el soporte en la región de 0.9035, el próximo nivel de interés se localiza en 0.8941 (media móvil de 200 días).

GRÁFICO TÉCNICO DEL EUR/GBP

