AUD/USD: la decisión de la tasa de interés y el contagio de Trump marcarán el paso de los próximos días

Ma ñ ana el Banco de la Reserva de Australia publicará la decisión de tipos

El desarrollo de Trump jugará un importante papel para el dólar estadounidense

Tras una apertura en la que AUD/USD avanzaba hasta 0.7191, el par retrocedió y se encuentra en torno a 0.7178. Actualmente la recuperación y estado de Donald Trump tras su contagio por coronavirus es el principal evento a seguir, ya que, a pesar de las noticias positivas en cuanto a la salud del presidente estadounidense, la incertidumbre que rodea su recuperación y el desarrollo de las próximas elecciones podría incrementar la aversión al risego por parte del los mercados. El médico del presidente comunicó que podría ser dado de alta hoy lunes. Un favorable desarrollo por parte del presidente podría aumentar la confianza de los mercados, lo cual favorecería al dólar australiano. Por el otro lado, un empeoramiento del estado de Trump fortalecería a los activos refugio lo cual podría causar una corrección en AUD/USD.

Mañana a las 05:30 de la madrugada el Banco de la Reserva de Australia hará pública la decisión de la tasa de interés. Se espera que no hayan cambios y que se mantenga en 0.25%, sin embargo un pequeño porcentaje de expertos predicen una reducción hasta 0.10%. Si esta reducción se materializase, el dólar australiano se vería bajo presión, sin embargo al encontrarse en los niveles de eficacia inferiores, la reducción de la tasa podría tener poco efecto económico. No obstante, la probabilidad de una reducción en la tasa de interés es mayor en los proximos meses en lugar del martes, ya que los expertos no esperan una reducción antes del presupuesto federal que será publicado el mismo martes. En el nuevo presupuesto, se espera que el gobierno Australiano incluya nuevas medidas para estimular el consumo, tales como reducciones en impuestos, incentivos de contratación e inversión y finalmente gasto en infrastructura.

El dólar australiano también podría verse afectado por la balanza comercial para el mes de agosto, la cual será publicada a las 02:30 de la madrugada el martes. El pronóstico es de 5.150 millones de AUD, un incremento desde la lectura de 4.607 millones AUD en julio. Australia exporta principalmente recursos naturales y energía, así como carne y cereales. La recuperación económica de los principales importadores, China, Japón y Nueva Zelanda jugará un importante papel en la recuperación del sector exportador australiano.

INTERVALO INTRADÍA (1H)

En el intervalo intradía encontramos como a finales de septiembre el par rompió el canal ascendente que formó desde finales de julio, lo cual llevó al par hasta un nivel de soporte del intervalo semanal en 0.7000. Actualmente el precio se encuentra entre las medias móviles de 20 periodos (0.7161) y de 200 periodos (0.7226), las cuales forman el soporte y resistencia más inmediatos. La invalidación de la media móvil de 200 periodos propulsaría el par hasta la línea de tendencia menor en el canal. La ruptura de este nivel, en torno a 0.7263, señalaría una acción de precio alcista al retomar el antiguo canal ascendente y permitiría al par fijar el objetivo en la línea de tendencia superior del canal.

INTERVALO SEMANAL

En el intervalo semanal el par se encuentra por debajo del nivel de resistencia inmediato en 0.7166, zona que no fue capaz de superarse en la última vela semanal . Un cierre por encima de dicho nivel, y por lo tanto una ruptura de la resistencia, permitiría a los compradores atacar el nivel 0.7242 donde se encuentra la media móvil de 200 periodos.El precio ha cotizado por debajo de la media móvil de 200 periodos desde 2013, por lo tanto la ruptura de este nivel indicaría un cambio en la acción de precio. Por encima de la media móvil encontramos los niveles de resistencia horizontal 0.7728 y 0.8125. Como niveles de soporte se encuentra 0.7000 como soporte horizontal, el precio rebotó desde este nivel en septiembre, por lo tanto una ruptura de este punto señalaría una pérdida de ímpetu por parte de los compradores y el par podría descender hasta el siguiente nivel en 0.6800 donde se halla la media móvil de 50 periodos.

-- escrito por Cesar Reig, Analista de Mercados