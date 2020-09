BTC/USD: Bitcoin mantiene su correlación con los mercados tradicionales, importantes niveles a seguir

Bitcoin incrementa su correlación con mercados tradicionales tras la caida en marzo

El ambiente macroeconómico a largo plazo beneficia a la moneda

Bitcoin rebota sobre soporte semanal y consolida dentro de un nuevo rango

BITCOIN EN EL AMBIENTE MACROECONÓMICO ACTUAL

Bitcoin se encuentra en un entorno acomodativo, con tipos de intereses cerca de zero y estimulo fiscal y monetario a lo largo de las mayores economías mundiales. Este ambiente beneficia aquellos activos más riesgosos, sin embargo Bitcoin no ha conseguido cumplir con las expectativas. Muchos defensores de la cryptomoneda apuntaban que la oferta finita de Bitcoins reforzaba la noción de escasez de la moneda, lo que podria atribuirle la caracaterística de valor refugio, sin embargo esto no ha ocurrido durante los pasados meses y semanas. Desde la gran caida de los mercados de renta variable en marzo debido al coronavirus, la correlacion Pearson de Bitcoin con respecto al S&P500 se ha disparado al alza hasta 0.4, mientras la correlacion con el VIX y el indice del dólar estadounidense se ha disparado a la baja.

Históricamente Bitcoin ha mantenido una correlación baja con los mercados tradicionales, lo cual lo convertía en un activo atractivo para aquellos que buscaban diversificación en sus portfolios, o simplemente operar en un activo relativamente independiente. Sin embargo, el incremento de interés por Bitcoin tanto por inversores minoristas como institucionales podría ser la causa del incremento en la correlación con mercados tradicionales ya que dichos inversores clasificarían a Bitcoin como un activo riesgoso más dentro de su portfolio y lo operarían como tal. A medio y largo plazo, los tipos de intereses negativos y las medidas de estímulo podrían reanudar la fuerza que la moneda exhibió desde marzo. Las recientes medidas tomadas por gobiernos para frenar el avance del virus y la pérdida del apetito por el riesgo podrían impactar sobre precio a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo el ambiente macroeconómico parece favorecer a los activos más riesgosos y desfavorecer al dólar, el cual posee una correlación negativa con respecto a Bitcoin.

GRÁFICO SEMANAL

En el intervalo semanal Bitcoin se encuentra entre resistencia superior en torno a 11,500$, y soporte en 10,400$ donde la confluencia de resistencia horizontal y la media móvil de 20 periodos ayudó a la criptomoneda rebotar. Ambos niveles horizontales, 11,500$ y 10,400$ han sido importantes niveles en el pasado por lo que invalidar dichos niveles no será tarea sencilla. Adicionalmente cabe prestar atención a la media móvil de 20 periodos ya que ofreció soporte a lo largo del ascenso parabólico en 2017 y resistencia a lo largo del descenso en 2018. Una ruptura del soporte en 10,400$ podría causar un movimiento hacia la línea de tendencia descendiente que se origina en el máximo de 2017, en torno a 9,700$. Por debajo de este nivel encontraríamos el origen del triángulo simétrico en 9,300$ y la media móvil de 200 periodos en 6,750$.

GRÁFICO INTRADIA (4H)

En el intervalo de cuatro horas encontramos los niveles horizontales que han marcado la acción de precio los últimos dos meses. Bitcoin se mantuvo en el rango de precio entre 12,000$ y 11,200$ durante agosto, antes de romper el suelo y precipitarse hasta 9,850$ donde rebotó. La moneda se encuentra ahora entre los dos rangos de temporalidad menor, marcados en azul, 11,200$ y 9,850$. En morado vemos el soporte horizontal semanal. En el corto plazo, la acción de precio alcista podría verse frenada por la resistencia superior en torno a 10,850$ donde la media móvil de 200 periodos forma confluencia con una línea de tendencia descendiente que se confirmaría en el caso de ofrecer resistencia. Una ruptura de dicho nivel llevaría a Bitcoin a intentar invalidar el soporte horizontal en 11,200$. Los siguientes soportes a seguir son 10,400$ y 9,850$. El RSI se encuentra en ascenso y podría dar una señal de sobrecompra si el precio avanzase hacia 10,850$.

-- Escrito por Cesar Reig, analista de mercados