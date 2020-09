Avance Europeo: panorama mixto a la espera del FOMC

PUNTOS CLAVE:

Las acciones de Estados Unidos vuelven a encontrar el apoyo del sector tecnológico

No se prevén grandes cambios por parte del FOMC

Los datos del Reino Unido demuestran que la presión sobre los precios disminuyó en agosto

La sesión de ayer vio como las acciones estadounidenses avanzaban de nuevo, apoyados por datos económicos positivos. El Nasdaq consiguió sumar un 1,43%, seguido del S&P 500 con un 0,52%, mientras que el Dow Jones se quedaba sin muchos cambios del nivel de apertura del día.

Índice manufacturero publicado por Empire mostró una lectura de 17, cuando se esperaba un 6,9, mientras que la producción industrial creció un 0,4% en el mes de agosto, una caída notable del 3,5% del mes anterior.

En Asia, las acciones presentan un panorama mixto, con el ASX australiano sumando un 1,08%, avances marginales en Japón, y caídas del 0,35% en el Hang Seng y del 0,83 en el FTSE China A50. Los datos provisionalespublicadas por el Ministerio de Finanzas de Japón mostraron que las exportaciones del país en agosto cayeron un 14,8% en comparación con el año anterior, frente a la caída del 16,1% esperada por los economistas en una encuesta de Reuters.

En Europa, los futuros apuntan a retrocesos marginales en la apertura, a la espera de la decisión monetaria del FOMC que tendrá lugar esta tarde. No se esperan grandes cambios en la política monetaria, dado que Jerome Powell ofreció su visión actualizada de la economía hace unas escasas semanas en el simposio de Jackson Hole, con la introducción de la inflación media como principal enfoque.

En verdad, el anuncio de la política de inflación media no cambia mucho sobre la práctica, dado que la mayoría de los bancos centrales ya la han estado usando, simplemente la Fed ha reconocido que la está usando, dado que en muy pocas ocasiones la inflación ha estado de verdad cerca del 2% establecido anteriormente como objetivo. Esto a la vez confirma que los bancos centrales están menos preocupados ahora mismo por la inflación, dado que será un problema a abordar en el futuro, con el principal enfoque ahora en recuperar el mercado laboral. Es probable que la reunión de hoy simplemente defina los parámetros de esta actualización en la política monetaria, sobre todo al estar a la vuelta de la esquina de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

En cuanto a los datos, esta mañana se ha publicado la inflación en el Reino Unido, donde hemos visto una caída importante del dato mensual del IPC en agosto, pasando del 1% al 0,2%, aunque esta caída se esperaba, con las previsiones de los analistas siendo de tan solo un 0,1%. Los datos que han sido peores de los esperados son los de los productores, con el IPP cayendo al -0,4% desde el 1,8% del mes anterior, donde una promoción del gobierno para animar al consumo en restaurantes ha causado una caída importante en los precios. Esta tarde, antes de la reunión de la Fed, recibiremos los datos de ventas al por menor de Estados Unidos.

En cuanto a las materias primas, el oro consigue mantener un limitado impulso alcista y se sitúa cerca de los 1.960$, mientras que el petróleo consigue sumar a los avances vistos ayer y el barril de crudo WTI cotiza justo por encima de los 39$.

EUR/USD

EUR/USD sufre un rechazo tras haber superado 1.20 y retrocede de nuevo por debajo de la resistencia en 1.1915 a la espera de un nuevo empuje alcista. La zona de 1.20 sigue siendo clave como resistencia, y si queda invalidada de nuevo podría atraer rápidamente la presión de venta, con una posible corrección bajista. Los avances tras la reunión del BCE demostraron que la zona de 1.1915 es una resistencia importante a corto plazo, mientras que el soporte clave se mantiene en 1.1727.

GBP/USD

La crecientes reocupaciones sobre el futuro del Brexit han causado un rechazo generalizado a la libra, devolviendo así en una semana las ganancias obtenidas a lo largo de 6 semanas frente al dólar estadounidense. GBP/USD invalidó el soporte en 1.30 y se expone a mayores retrocesos al colocarse por debajo de 1.2980. El promedio móvil de 100 días parece haberle proporcionado un soporte a corto plazo al par, coincidiendo con la línea de soporte que encontramos en 1.2745, aunque más presión de venta podría verse tras esta ligera corrección en las caídas si continúan los problemas domésticos.

EUR/GBP

La semana pasada fue sorprendente para EUR/GBP, con la sesión del jueves mostrando la mayor apreciación desde el 18 de marzo. El empuje por encima de 0.90 desencadenó el apoyo de compra hacia 0.92, pero tal y como indicado, las señales de agotamiento del empuje alcista han demostrado su valor, causando un rechazo al borde de 0.93. Esta zona ofrece algo de resistencia, junto con el retroceso Fibonacci del 76,4% (0.9498 – 0.8682) en 0.9305.

Calendario económico

14.30 – Ventas al por menor EE. UU (AGO) – Exp. 0,9% Ant. 1,9%

14.30 – IPC Canadá (AGO) – Exp. 0,1% Ant. 0,0%

16.30 – Inventarios petróleo EE. UU – Exp. 1,27M Ant. 2,03M

20.00 – Decisión monetaria Reserva Federal

Recomendado por Daniela Sabin Hathorn Gane confianza con una estrategia sólida y una gestión del riesgo óptima. Descargar mi guía

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN PARA TRADERS

¿ Eres nuevo en el trading? Descarga aquí nuestra guía introductoria sobre los principios básicos del trading de Forex.

¿Qué distingue al éxito del fracaso en el trading? Reclama, sin costo alguno, una guía completa sobre las características de los operadores financieros exitosos .

Los datos del posicionamiento de los clientes de IG proporcionan información valiosa sobre el sentimiento del mercado . Obtén aquí tu guía gratuita sobre cómo utilizar este poderoso indicador de trading.

---Escrito por Daniela Sabin Hathorn, Analista de Mercados

TRANSLATION

European Preview: Tech shares continue to lead the way

European futures point to a somewhat negative opening after the renewed falls in the U.S.

KEY POINTS:

- U.S. shares continue to lead the declines

- The ECB offers little direction, but the Euro takes advantage of it

- Bond yields fall again

Yesterday's session saw U.S. stocks plunge back into losses. The Nasdaq led the falls with -2.1%, followed by the S&P 500 with -1.8% and the Dow Jones with -1.5%. In terms of data, the Producer Price Index fell by 0.2% in August compared to the previous year, when a 0.3% drop was expected, while initial unemployment claims for the week ending September 5 were 884 thousand, when they were expected to have fallen to 850 thousand.

In Asia, stocks show a mixed picture, with slight gains in China and Japan, while the Australian ASX falls 0.48% towards the end of the session. The Asian markets, along with the European markets, have been following the pace set by the United States during the previous night, especially as corrections were driven by technology stocks.

In Europe, the futures point to an opening without many changes after the slight setbacks seen yesterday. Yesterday's monetary meeting did not offer much, and the lack of action weighed on regional indices. The ECB mentioned that there was no need to overreact to the relative strength of the euro, which has been gaining ground against the weakness of the dollar and the pound.

Data published this morning from the United Kingdom showed that GDP grew by 6.6% in July, slightly below expectations of 6.7%, and a fall from 8.7% in June, while industrial production grew by 5.2% in July, more than the 4% expected but below the 9.3% seen in the previous month

In the fixed income markets, yields fall again as demand increases the price of bonds. The recent increase in volatility along with a relapse in economic data and the various political problems in place have caused investors to once again seek a safer haven for their capital.

That is why gold has managed to stay above $1,940 for the first time since September began, reaching a high of $1,966 during yesterday's session. Oil, which has been noticing an increase in selling pressure in the face of recurring concerns about economic recovery, is once again in the red after data from the US Energy Administration showed that reserves had increased by 1.65 million barrels, due to a reduction in the demand for crude.

EUR/USD

EUR/USD is rejected after breaking 1.20 and falls back below the 1.1915 resistance waiting for a new upward push. The 1.20 area remains key as a resistance, and if it is broken it could quickly attract selling pressure, with a possible downward correction. The advances after the ECB meeting showed that the 1.1915 area is a significant short term resistance, while the key support remains at 1.1727.

GBP/USD

Growing concerns about the future of Brexit have caused a widespread rejection of the pound, returning in one week the gains made over 6 weeks against the US dollar. GBP/USD invalidated support at 1.30 and is exposed to further reversals when it falls below 1.2980. Given the increase in selling pressure, we could see a retracement towards 1.2665, although the 1.2745 area could be a support zone.

EUR/GBP

It has been an amazing week for EUR/GBP, with yesterday's session showing the largest appreciation since March 18th. Thrust above 0.90 triggered buying support towards 0.92, but we should watch for some signs of the exhaustion of the upward momentum. Yesterday's high coincides with the March 25 high, marking a new 5.5 month high. This zone offers some resistance, along with the 76.4% (0.9498 - 0.8682) Fibonacci retracement at 0.9305.

Economic calendar

09.00 - CPI Spain (AGO) - Exp. 0,0% Ant. -0,9%

14.30 - US CPI (AGO) - Exp. 0.2% Ant. 0.6%

TRAINING TOOLS FOR TRADERS

- Are you new to trading? Download our introductory guide to the basics of Forex trading here.

- What distinguishes success from failure in trading? Request, free of charge, a complete guide to the characteristics of successful financial traders.

- IG's client positioning data provides valuable information on market sentiment. Get your free guide on how to use this powerful trading indicator here.

---Written by Daniela Sabin Hathorn, Market Analyst