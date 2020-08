S&P 500: Rusia anuncia el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 y crea euforia en Wall Street

COTIZACIÓN S&P 500 HOY:

Rusia informa que ha desarrollado y registrado la primera vacuna contra el coronavirus.

Las noticias procedentes de Moscú golpean a los activos defensivos e impulsan a los valores de riesgo.

El S&P 500 abre con alzas y acaricia sus máximos históricos.

El S&P 500 avanza a paso firme y sube 0.3% hasta los 3370, motivado por el apetito por el riesgo luego de que Rusia informara que ha desarrollado y registrado la primera vacuna contra el coronavirus. Con los avances de la sesión, el principal indicador bursátil de los Estados Unidos se encuentra a pocos pasos de su récord en los 3397 tras haber trepado más de un 54% desde sus mínimos de marzo.

Vladimir Putin anunció este martes que el Instituto Gamaleya ha creado una vacuna eficaz contra el COVID-19 que ha pasado por todos los controles necesarios después de dos meses de ensayos en humanos. La noticia, que fue bien recibida por los mercados, desató euforia en Wall Street, presionando a los activos defensivos como el oro y la plata, que en estos momentos se derrumban más de un 4 y 7% respectivamente.

A pesar de la menor percepción de riesgo, es importante mantener la cautela, ya que la efectividad y seguridad de la vacuna rusa no han sido comprobadas, especialmente en ausencia de datos científicos que muestren como los ensayos fueron realizados. Esto quiere decir que el sentimiento podría volver a tornarse negativo en cualquier momento, en particular si las agencias sanitarias alrededor del mundo no logran verificar la veracidad de los estudios hechos por Moscú.

ANÁLISIS TÉCNICO DEL S&P 500

El S&P 500 ha llegado a las puertas de sus máximos históricos tras las subidas de las últimas semanas, una clara señal de que los compradores mantienen el control del mercado. Dicho esto, si el indicador bursátil rompe al alza el techo en los 3397 en las próximas sesiones, esto podría dar continuidad a las subidas, provocando un avance hacia el límite superior de un canal alcista en vigencia desde finales de marzo (3600).

Por otro lado, si vemos un rechazo desde la zona de los 3400 puntos, el primer soporte en consideración se ubica en los 3300 puntos. Una perforación de este piso técnico podría desencadenar una corrección hasta los 3200 puntos.

GRÁFICO TÉCNICO DEL S&P 500

---Escrito por Diego Colman, Analista de Mercados de DailyFX en Español.

Sígueme en Twitter: @DColmanFX