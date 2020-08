Avance Europeo: IBEX lidera los avances, EUR/USD consolida el doble techo

PUNTOS CLAVE:

Los mercados asiáticos se contagian del positivismo en EE. UU.

Nueva ronda de sanciones entre China y EE. UU.

Las solicitudes de desempleo aumentaron significativamente en julio en el Reino Unido

La sesión de ayer fue mayormente positiva, tras una séptima sesión positiva para el Dow Jones, que avanzó un 1,3%. El S&P 500 también se unió a los avances y volvió a acercarse a su máximo histórico, mientras que el Nasdaq areció hacer un reseteo y retrocedió cerca de un -0,5% tras unas espectaculares semanas por parte de las empresas tecnológicas.

En Asia, las acciones parecen haber tomado nota de Estados Unidos y presentan extensos avances, con el Hang Seng hongkonés a la cabeza sumando un 2.2% seguido de las acciones peninsulares de china, que avanzan un 1,46%. En Japón, el Nikei avanza un 1,02% mientras que el ASX australiano se queda algo rezagado con un 0,25%.

Los mercados parecen no haber prestado atención a las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, con nuevos episodios diarios. La semana pasada vimos como Washington dijo la semana pasada que impondrá sanciones a 11 individuos, incluyendo a la líder de Hong Kong, Carrie Lam, por su papel en la supervisión e implementación de las políticas de Beijing de supresión de la libertad y los procesos democráticos.

Noticias surgieron ayer de que Beijing tomaba represalias contra esta acción y había impuesto sanciones a 11 ciudadanos estadounidenses, que incluía al senador Ted Cruz. Todos ellos habían criticado públicamente la nueva ley de seguridad que China impuso en Hong Kong para reforzar su control sobre la ciudad. Esto pone en juego la fase 1 de su acuerdo comercial, la cual tiene prevista una reunión el día 15 para revisar su cumplimiento.

En cuanto a los datos, la economía de Singapur se contrajo un 42,9% en el segundo trimestre, frente al trimestre anterior. Esta cifra es algo peor a la estimada por el gobierno local, que era del 41,2% basándose principalmente en datos de abril y mayo.

En Europa, los futuros apuntan a una apertura positiva, con el DAX, el IBEX, el CAC y el EU Stocks avanzando más de un 1,1% antes del inicio de la sesión. Parece que Europa tomará nota de Asia y Estados Unidos y prestarán poca atención a las tensiones geopolíticas, centrándose en la posibilidad de la aprobación del paquete de estímulo en EE. UU. y los datos que están por venir.

Hace unos minutos se ha publicado en el Reino Unido los últimos datos de empleo, que han mostrado una tasa de desempleo sin cambios en 3,9% mientras que el cambio en el empleo en los últimos tres meses ha sido menor de lo esperado, cayendo en 220 mil empleos cuando se esperaba una reducción de 288 mil. El dato de solicitudes de desempleo muestra que en julio casi 95 mil personas pidieron el subsidio por desempleo, un dato mayor a lo inicialmente esperado.

Cabe recordar que los datos de empleo del Reino Unido no son del todo fiables, dado que el programa de paro temporal que tiene el gobierno hace que no se contabilicen correctamente el número de empleos perdidos, y dado que no se espera que se reabsorban la mayoría de estos puestos de trabajo, se espera que en otoño se vea un salto significativo en los datos de desempleo, que es cuando acaba el programa.

EUR/USD

De cada vez más parece confirmarse el patrón de doble techo, tras la corrección vista ayer en EUR/USD. El par se encuentra ahora en un nivel crítico, en el Fibonacci del 127,2%, donde se determinará la dirección en las próximas sesiones. Una caída por debajo de 1.1727 dejaría el camino abierto a más retrocesos hacia 1.1583, donde encontramos un soporte clave. Pero, si se consigue un cierre por encima de 1.1727 quedaría reducida la presión de venta y podríamos ver un nuevo empuje por encima de 1.18.

GBP/USD

GBP/USD mantiene el soporte en 1.30 y parece recuperar parte del terreno perdido a finales de la semana pasada. Los avances por encima de 1.3199 siguen estando muy limitados mientras que una caída por debajo de 1.2980 vería un aumento de la presión bajista hacia 1.2745.

EUR/GBP

Finalmente vimos ayer una rotura del rango en el que se encontraba atrapado EUR/GBP, con una caída por debajo de 0.8995 dejando paso a una posible continuidad de los retrocesos hacia el siguiente soporte en 0.8945. Aun así, la direccionalidad sigue siendo débil y no sería de extrañar si vemos un avance que recupere el terreno perdido y vuelve a la cotización en rango.

Calendario económico

11.00– Sentimiento económico en Alemania por ZEW (AGO) – Exp. 58 Ant. 59,3

11.00– Sentimiento económico en UE por ZEW (AGO) – Ant. 59,6

14.30 – Índice precios al productor (IPP) de EE. UU (JUL) – Exp. 0,3% Ant. -0,2%

Descúbra aquí que mercados operar la semana siguiente Avance semanal - ¿Qué mercados operar la semana siguiente? Registrarse para el webinar Unirse El webinario ha terminado

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN PARA TRADERS

¿ Eres nuevo en el trading? Descarga aquí nuestra guía introductoria sobre los principios básicos del trading de Forex.

¿Qué distingue al éxito del fracaso en el trading? Reclama, sin costo alguno, una guía completa sobre las características de los operadores financieros exitosos .

Los datos del posicionamiento de los clientes de IG proporcionan información valiosa sobre el sentimiento del mercado . Obtén aquí tu guía gratuita sobre cómo utilizar este poderoso indicador de trading.

---Escrito por Daniela Sabin Hathorn, Analista de Mercados