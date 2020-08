Avance Europeo: USD sin apoyo, BoE apoya los avances en GBP

PUNTOS CLAVE:

Los mercados asiáticos de nuevo en rojo

El Banco de Inglaterra (BoE) deja todo sin cambios, algo positivo en tiempos actuales

El dólar no consigue un respiro y se encuentra de nuevo en mínimos de dos años

Las acciones estadounidenses cerraron otra sesión en positivo con el Nasdaq alcanzando un nuevo máximo en 11.156. Los avances fueron apoyados por renovadas esperanzas de una vacuna contra el Covid y otro día en que los políticos estadounidenses trabajaron para conseguir un paquete de estímulo fiscal.

Los datos de empleo publicados ayer por ADP mostraron que se añadieron tan solo 167 mil empleos en el mes de julio, cuando los analistas esperaban cerca de un millón y medio. Algo más positivo es que la cifra del mes anterior fue revisada al alza, pasando de la cifra inicial de 2,36 millones a 4,31 millones de empleos añadidos en el mes de junio. El consenso para el dato de NFP publicado el viernes es de 1,6 millones de empleos añadidos con una tasa de desempleo del 10,5%.

En Asia, las acciones han vuelto a ofrecen una sesión mixta, a la espera de los avances en el paquete de estímulo y las tensiones políticas entre China y Estados Unidos ante la falta de datos económicos. El Nikkei japonés va camino de terminar la sesión con pérdidas del -0,5%, el FTSE China A50 dejándose un 1,35% y el Hang Seng de Hong Kong con un retroceso del -1,88%, mientras que el ASX australiano avanza un 0,53%.

En Europa, los futuros apuntan a una apertura con retrocesos tras varios días intentando consolidar los avances. El FTSE 100 lidera las caídas con un -0,61%, seguido del FTSE MIB italiano con un -0,38% y del CAC con un -0,34%. El DAX se

El Banco de Inglaterra se ha reunido esta mañana para publicar su última decisión sobre la política monetaria, dejando las tasas sin cambios en 0.1% y manteniendo el actual programa de compra de bonos en 745 mil millones de libras. En su análisis sobre la salud de la economía ha indicado que no se espera que el nivel de crecimiento económico previo a la pandemia no se recupere hasta finales de 2021 a la espera de ver lo que ocurre en el otoño con el desempleo, dado que en octubre termina su programa de empleo temporal, y no se espera que la mayoría de los puestos de trabajo sean reabsorbidos.

El petróleo consiguió romper los rangos laterales en los que se encontraba avanzando cerca de un 2,5% tras publicarse el martes que las reservas de petróleo habían disminuido en 8,58 millones de barriles en Estados Unidos según datos de API. El crudo Brent se sitúa ahora por encima de los 45,50$ por barril, habiendo así llenado el vacío causado por el virus e 45,26$, mientras que el crudo WTI de Estados Unidos avanza por encima de 42,50$.

El oro no muestra señales de frenar, situándose ahora por encima de 2,050$ la onza al contado, mientras que la plata está al borde de romper 27,70$. El dólar estadounidense siguen mostrando señales de debilidad y vuelve a situarse en los mínimos de dos años, ayudando a consolidar los avances en los activos de riesgo.

EUR/USD

EUR/USD vuelve a superar el máximo de 2020 repuntando hacia 1.1915 tras la reanudada debilidad del dólar. La zona de 1.19 sigue siendo una barrera técnica, pero se espera que el par continúe los avances hacia 1.20, donde encontramos una resistencia en 1.1998.

GBP/USD

GBP/USD se acerca al máximo pre-pandemia en 1.3199, consolidando los avances por encima de 1.30, que se convierte ahora en un soporte. Las riesgos de un retroceso son marginales ahora, dado que el mercado parece fijarse en lo negativo del dólar obviando los problemas domésticos de la libra.

EUR/GBP

Tal y como mencionado ayer, la resistencia en 0.9060 ha sido capaz de frenar los avances en el euro, dejando a EUR/GBP de nuevo con ligeros retrocesos. El promedio móvil de 50 días ha ofrecido soporte en 0.9030 por lo que vemos al ar de nuevo atrapado sin mucha direccionalidad, algo de esperar viendo como se comportan ambas divisas ahora mismo en el mercado.

Calendario económico

10.30 – PMI construcción Reino Unido (JUL) – Exp. 57,0 Ant. 55,3

14.30–Solicitudes iniciales de desempleo EE.UU. – Exp. 1,41M Ant. 1,43M

---Escrito por Daniela Sabin Hathorn, Analista de Mercados