USD/SEK, EUR/SEK: el Riksbank mantiene su apoyo a la economía sueca

PUNTOS CLAVE SEK:

Los mercados resumen la cotización sin dirección clara

El Riksbank mantiene los tipos sin cambio y amplia su programa de compra de activos

USD/SEK y EUR/SEK se enfrentan a soportes clave

REPASO SESIÓN ASIÁTICA

Los mercados japoneses fueron los rezagados en una sesión por lo demás positiva durante la noche, y un día festivo nacional en Hong Kong aseguró que las ganancias se dejaran a los mercados de China y Australia. En una sesión llena de publicaciones de datos económicos, las encuestas Tankan del Japón pusieron de relieve una divergencia significativa en el sentimiento en torno a los sectores manufacturero (-34) y no manufacturero (-17). Las cosas son más positivas en China, donde la encuesta del PMI manufacturero de Caixin subió a un máximo de 2020 en 51,2. Es probable que ese optimismo de una recuperación económica en China siga proporcionando un rendimiento superior en Asia, mientras que los operadores estarán observando de cerca a Europa y los Estados Unidos para ver si pueden seguir el ejemplo chino. Con el Dr. Fauci afirmando que los EE.UU. "iban en la dirección equivocada", es probable que veamos una gran volatilidad en la que los esfuerzos de recuperación se vean obstaculizados por restricciones localizadas para ayudar a frenar el virus.

De cara a la sesión de hoy, las lecturas finales del PMI de fabricación en toda Europa mantienen las cosas ocupadas para la mañana. Sin embargo, las nóminas de ADP, el PMI manufacturero de EE. UU. y los inventarios de crudo deberían proporcionar cierta volatilidad por la tarde. Finalmente, la sesión de EE. UU. se completa con las últimas actas de la reunión del FOMC.

RIKSBANK OFRECE MÁS APOYO A LA ECONOMÍA SUECA

El Riksbank, el banco central de Suecia, ha confirmado esta mañana que mantiene los tipos de interés sin cambios en 0% y aumenta el programa de compra de activos de 300 mil millones a 500 mil millones de Kronas suecos, afirmando que a partir de septiembre se empezará a comprar bonos corporativos.

Las expectativas eran en línea con lo ocurrido, pero había una ligera expectativa de que el banco central anunciara la intención de subir ligeramente los tipos de interés en el corto-medio plazo, pero los pronósticos publicados muestran que no se planea una subida hasta al menos finales de 2023. De haber sido así, se esperaba que el Krona recibiera un ligero empuje, tal y como pasó con el Krone noruego.

Dado que las exportaciones suponen casi la mitad de los ingresos en la economía sueca, algunos esperaban que el banco central intentara rebajar el tipo de cambio en su moneda, con tal de hacer más favorable sus productos al inversor extranjero, algo que ya vimos por parte de los bancos centrales de Australia y Nueva Zelanda. Pero no ha resultado ser así, y es que el Riksbank ha reiterado que hará todo lo posible por sustentar su economía, pero no ha dado mención a su debilidad ni a los problemas de in tipo de cambio elevado.

La reacción inmediata ha sido algo confusa, donde USD/SEK ha rozado el máximo intradiario para luego retroceder y toparse con un soporte clave en el mínimo de marzo en 9.2983. Esta zona ha sido clave a lo largo de finales de junio cuando el dólar estadounidense recuperaba interés de compra, tras un mínimo anual en 9.1278 el 5 de junio.

Gráfico diario USD/SEK (21 enero – 01 julio 2020)

El par se encuentra ahora cerca de su promedio móvil de 20 días, un nivel que ha servido como resistencia inmediata durante la sesión de hoy. La colocación de los promedios móviles no da una señal del todo clara. Así como el de 20 y 50 días han cruzado por debajo del de 200, el promedio de 100 días persiste cerca de 9.75 y por encima del de 200 días, lo que mantiene un ligero apoyo alcista.

Aun así, si se consigue una caída por debajo de 9.2983 el siguiente objetivo será 9.2440, un soporte que ha sido clave desde mediados de junio cuando se dio inicio a la recuperación alcista en USD/SEK.

EL EURO SE MANTIENE ESTABLE

En el resto de Europa, el Euro se mantiene relativamente calmado en el espacio de divisas. Vemos como EUR/USD se mantiene sin muchos cambios alrededor de 1.1230. EUR/SEK ha seguido en gran parte a su homologo estadounidense, con un ligero repunte seguido de la continuidad de la presión de venta. El siguiente objetivo donde podemos encontrar cierto apoyo de compra es en 10.4190, seguido de 10.3814.

Gráfico 4-horas EUR/SEK (13 mayo – 01 julio 2020)

Descúbra aquí los eventos más importantes de la semana Los eventos más importantes para los mercados Registrarse para el webinar Unirse El webinario ha terminado

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN PARA TRADERS

¿ Eres nuevo en el trading? Descarga aquí nuestra guía introductoria sobre los principios básicos del trading de Forex.

¿Qué distingue al éxito del fracaso en el trading? Reclama, sin costo alguno, una guía completa sobre las características de los operadores financieros exitosos .

Los datos del posicionamiento de los clientes de IG proporcionan información valiosa sobre el sentimiento del mercado . Obtén aquí tu guía gratuita sobre cómo utilizar este poderoso indicador de trading.

---Escrito por Daniela Sabin Hathorn, Analista de Mercados