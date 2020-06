AUD/USD: posible corrección hasta 0.6665

PUNTOS CLAVE AUD/USD:

Los temores de una segunda oleada de contagios dominan el sentimiento al inicio de la semana

Se espera que se hayan perdido más empleos en el mes de mayo

AUD/USD mantiene el soporte pero el riesgo se mantiene inclinado a la baja

REPASO SESIÓN ASIÁTICA

Los mercados asiáticos han liderado las caídas tras el miedo a una segunda ola de coronavirus sigue haciendo disminuir los activos de riesgo. Los datos de China, que fueron peores de lo previsto, no ayudaron a mejorar las cosas, ya que la inversión en activos fijos, las ventas al por menor y la producción industrial mejoraron menos de lo que se había previsto. No obstante, las cosas se están moviendo en la dirección correcta para la economía china. Lamentablemente, no puede decirse lo mismo de los casos de Covid de Beijing, ya que un reciente brote en la ciudad sirve para poner de relieve las dificultades que tendrán los países para tratar de contener el virus mientras tratan de volver a la normalidad económica. Con Estados Unidos exhibiendo 25.000 nuevos casos el sábado, la promesa de Trump de que no volverá a cerrar el país podría señalar una mayor probabilidad de una segunda ola ya que el virus se transmite libremente. Con la expectativa de que el Dow Jones abra con una pérdida de hasta 900 puntos, estamos viendo como los activos de refugio como el dólar y el yen ganan terreno, con el temor de que una segunda ola también perjudicando a los precios del crudo.

ANÁLISIS AUD/USD

La comparecencia de la Fed del 10 de junio fue la causante de la gran presión de venta que vimos la semana pasada, cuando el banco central informó que seguiría la compra de bonos con tal de mantener los tipos de interés bajos durante el futuro próximo, donde comentaron que la mayoría de los miembros del comité monetario veían tipos de interés cerca de 0 hasta el 2022.

Durante esta semana, la atención se fijará sobre los datos de empleo de Australia, la evolución de los casos de Covid-19 a nivel mundial y la continuación de las tensiones entre China y Australia para medir si los descensos en AUD/USD son tan solo una corrección de la sobrecompra o si de hecho el dólar australiano se ha vuelto negativo.

Se espera que el país anuncie el jueves que se perdieron otros 125.000 empleos en el mes de mayo tras haber perdido un 5% de los empleos en abril (-594.000). La tasa de desempleo podría subir un 7% pero la cifra interesante será la de subempleo, que saltó al 20% en abril tras el ajuste de empleos debido al Covid-19.

Por otra parte, a medida que el número de casos a nivel mundial vuelve a repuntar en gran parte debido a la falta de distanciamiento social en el cúmulo de protestas realizabas alrededor del planeta, las tensiones entre China y Australia tras la acusación del origen del virus continúan causando cautela a los inversores. Y es que, en las últimas semanas, China ha prohibido las importaciones de carne de vacuno australiana y ha impuesto aranceles a la cebada australiana, a la vez que ha instado a los turistas chinos a evitar Australia.

Gráfico diario AUD/USD (septiembre 2019 – junio 2020)

El marco técnico intradiario se mantiene inclinado a la baja debido a la corrección desde el pico a corto plazo en 0.7063. Por el momento parece que el promedio móvil de 20 días se mantiene como un punto de soporte, aunque se espera una profundización de la corrección que podría llegar hasta 0.6665. Si el piso queda invalidado, el siguiente soporte importante lo encontramos en 0.6562.

Al alza, deberíamos ver un empuje por encima de 0.7005 para poder confirmar que la tendencia alcista ha resumido los avances, y de no ser así se espera que los avances se mantengan subducidos en caso de una recuperación.

---Escrito por Daniela Sabin Hathorn, Analista de Mercados