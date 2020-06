BTC/USD: rompe el triángulo con la degradación en la correlación

Aviso: 🇮🇳 Producción manufacturera (anual) será publicado a las 12:00 GMT (15 min) Anterior: -20.6% https://www.dailyfx.com/espanol/calendarios-economicos#2020-06-12

Aviso: 🇮🇳 Producción industrial (anual) será publicado a las 12:00 GMT (15 min) Pronóstico: -44.9% Anterior: -16.7% https://www.dailyfx.com/espanol/calendarios-economicos#2020-06-12

Aviso: 🇮🇳 Inflación (anual) será publicado a las 12:00 GMT (15 min) Pronóstico: 5.5% Anterior: 5.84% https://www.dailyfx.com/espanol/calendarios-economicos#2020-06-12

RT @DeItaOne: U.K, EU LEADERS HIGH-LEVEL CALL PLANNED FOR 14:30 CET ON MONDAY via @APetimezas

RT @lisaabramowicz1: Stocks with the lowest credit quality plunged 11% yesterday, more than double the 5% slump seen in the highest-rated s…

RT @themarketear: How does S&P perform after a down 5+% session? https://t.co/LA1nnecm4f

RT @ForexLive: BOE may cut rates to 0% in August - BofA https://t.co/tQd5g3lVfC

La turbulencia en los mercados arrastra a las criptomonedas #BTCUSD #Bitcoin #BTC #trading https://t.co/2EJkUMgkIQ

Actualización: Los datos de IG muestran que un 97,09 % de clientes opera en largo en Ripple, mientras que un 73,58 % de traders en NZD/USD mantiene posiciones cortas. Vea todos los detalles: https://www.dailyfx.com/espanol/sentimiento https://t.co/IENvbeadgt