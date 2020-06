Pronóstico DAX 30: sobrecompra, repunte en los contagios y una dosis de realidad

PUNTOS CLAVE DAX 30:

Corrección cíclica en la recuperación bursátil tras el Covid-19

DAX 30 acumula las pérdidas pero encuentra apoyos clave

El DAX 30 acumula 3 días de retrocesos tras haberse topado con una resistencia en os 12.935 puntos, con las acciones de transporte liderando las pérdidas.

Dax 30 BEARISH Datos proporcionados por de clientes están en largo. de clientes están en corto.

Variación en Largos Cortos Interés abierto Diario -1% -4% -3% Semanal 32% -26% -7%

Tras más de 10 sesiones con avances, el sentimiento en el mercado se ha vuelto pesimista. Estaba bien documentado que los activos de riesgo estaban muy sobrecomprados, habiendo invalidado varias resistencias técnicas, y una corrección bajista era necesaria. La decisión monetaria de ayer de la Reserva Federal ayudó a consolidar la corrección al dar una dosis de realidad a los mercados de los difíciles meses que quedan por delante. Y es que, si uno se basara en la acción de los mercados, pensaría que todo ha vuelto a la normalidad y las economías funcionan en su capacidad máxima.

Pero no es así, los mercados suelen adelantarse unos 6 – 8 meses en la recuperación tras una crisis, dejando en evidencia que lo peor aún no ha pasado. Este sobre optimismo bursátil ha creado una divergencia entre la actualidad y las expectativas, ayudando a la presión de venta en cuanto la burbuja de optimismo explota.

Ayudando a los retrocesos nos encontramos con un aumento en los casos del virus en Estados Unidos tras varios días de contagios controlados. Así se han aumentado los temores por una segunda oleada de contagios después de que Texas haya visto tres días consecutivos de repunte en los ingresos hospitalarios, seguido de cerca de California.

Aún así, es difícil ver una simetría entre los avances y la corrección, ya que a pesar de las caídas estamos viendo mucho apoyo de los compradores, lo que alude a una corrección cíclica de corto plazo. En este contexto, el promedio móvil de 200 días en 12.110 es un punto de soporte para tener en cuenta, ya que podría ser clave para los compradores.

Gráfico diario DAX 30 al contado (noviembre 2019 –junio 2020)

También vemos una zona clave en los 12.290 puntos donde hemos visto un vaivén en la mañana del jueves, con ligeros repuntes en el apoyo de los compradores alrededor de dicho nivel. Así, este nivel se mantiene como resistencia clave si vemos un cambio en la tendencia, apoyado por el retroceso Fibonacci del 76.4% en 12.462.

Si la presión de venta continúa y el promedio móvil de 200 días no consigue contener los retrocesos, la barrera psicológica de los 12.000 puntos no ofrecerá mucho soporte, dejando vía libre has el retroceso del 61.8% en 11.603 para luego toparse con la zona clave de soporte en 11.340 – 11.235. El pronóstico para el resto de la semana sigue siendo bajista pero es probable que veamos un giro alcista durante la semana que viene.

Descúbra aquí los eventos más importantes de la semana Los eventos más importantes para los mercados Registrarse para el webinar Unirse El webinario ha terminado

HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN PARA TRADERS

¿ Eres nuevo en el trading? Descarga aquí nuestra guía introductoria sobre los principios básicos del trading de Forex.

¿Qué distingue al éxito del fracaso en el trading? Reclama, sin costo alguno, una guía completa sobre las características de los operadores financieros exitosos .

Los datos del posicionamiento de los clientes de IG proporcionan información valiosa sobre el sentimiento del mercado . Obtén aquí tu guía gratuita sobre cómo utilizar este poderoso indicador de trading.

---Escrito por Daniela Sabin Hathorn, Analista de Mercados