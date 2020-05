DAX 30, Dow Jones: la reapertura económica lidera los avances

$USDMXN: López Obrador ve esperanzas en la degradación comercial entre #EEUU y #China #usd #mxn #trading https://t.co/345ak2ouvk

Actualización Forex: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: 🇳🇿NZD: 1,80 % 🇦🇺AUD: 1,58 % 🇬🇧GBP: 1,28 % 🇪🇺EUR: 0,76 % 🇨🇭CHF: 0,45 % 🇯🇵JPY: 0,09 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#currencies https://t.co/rD0zFlMgtu

Actualización Índices: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: Francia 40: 1,78 % Alemania 30: 1,31 % Wall Street: 1,20 % US 500: 0,49 % FTSE 100: -0,49 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#indices https://t.co/Dtfn1O7Isg

Actualización Materias primas: Estos son los activos con mejor y peor desempeño de hoy: Petróleo - WTI: 0,80 % Plata al contado: 0,44 % Oro al contado: -0,52 % Vea el desempeño de todos los mercados en https://www.dailyfx.com/espanol/cotizaciones-de-forex#commodities https://t.co/gFsLymAgSA

RT @FinancialJuice: FITCH RATINGS: WORLD GDP IS NOW FORECAST TO FALL BY 4.6% IN 2020.

RT @FinancialJuice: FITCH RATINGS: WE NOW EXPECT EURO-ZONE GDP TO FALL BY 8.2% IN 2020.

🇺🇸 CB Consumer Confidence Actual: 86.6 Pronóstico: 87.5 Anterior: 86.9 https://www.dailyfx.com/espanol/calendarios-economicos#2020-05-26

Actualización: Los datos de IG muestran que un 96,63 % de clientes opera en largo en Ripple, mientras que un 73,88 % de traders en US 500 mantiene posiciones cortas. Vea todos los detalles: https://www.dailyfx.com/espanol/sentimiento https://t.co/DHXZxwwRwD

RT @FinancialJuice: FITCH RATINGS: WE PREDICT THAT GLOBAL QUANTITATIVE EASING WILL REACH $6 TRLN IN 2020.