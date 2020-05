S&P 500 se dispara y apunta a los 3000 por posible vacuna contra coronavirus ¿Y ahora?

COTIZACIÓN S&P 500 HOY:

El S&P 500 se dispara en el arranque de la semana junto con otros activos de riesgo.

La noticia positiva sobre el desarrollo de una vacuna contra coronavirus ha reducido el sentimiento de cautela.

Si el S&P consigue sobrepasar la barrera de los 3000, no se descarta un avance hasta los 3140, zona de máximos de marzo.

El S&P 500 comienza la semana con fuertes subidas y se dispara más de 3% hasta el filo de los 2960 puntos alentado por el desarrollo de una posible vacuna contra el coronavirus.

Esta mañana, Moderna, una empresa biotecnológica estadounidense, informó que los estudios iniciales de su vacuna experimental contra la infección de COVID-19 han dado resultados positivos y que la fase dos de esa investigación comenzará a principios de julio.

La noticia de un fármaco preventivo contra este patógeno ha reducido los temores de que la actual crisis sanitaria se prolongue hasta el 2021 y cause daño irreparable a la economía mundial. Este escudo protector, por así llamarlo, podría potenciar la reactivación de la actividad y reforzar la recuperación de los activos de bolsa en los próximos meses, una señal positiva para el S&P 500.

A pesar del optimismo, es necesario mantener la cautela por dos motivos fundamentales. En primer lugar, la vacuna de Moderna no ha pasado por estudios clínicos, así que no se sabe con certeza si será segura y eficaz en producir una respuesta inmune en los pacientes. En segundo término, si el medicamento fuese efectivo, su producción masiva, distribución y el proceso de inoculación podrían demorarse más de 12 meses. Esto quiere decir que los riesgos para la economía mundial no han desaparecido de la noche a la mañana.

Por estos factores, es difícil creer que los principales índices bursátiles del mundo podrán sostener sus avances o que el apetito por el riesgo permanecerá alto en las próximas semanas. Esto quiere decir que los activos de bolsa siguen vulnerable a cualquier giro o cambio en el sentimiento de los inversores.

ANÁLISIS TÉCNICO S&P 500

Con sus últimos avances, el S&P 500 se encuentra a poca distancia de una resistencia técnica clave cerca de los 2973 puntos, nivel que corresponde al máximo de abril. Si este techo es vulnerado, existe margen para un avance hasta los máximos de marzo en torno a los 3140.

Por el contrario, si los vendedores vuelven a tomar control del mercado, no se descarta un descenso hasta la zona de los 2786, donde se alinean los mínimos de mayo y el retroceso de Fibonacci de 23.6% del avance de marzo/abril.

GRÁFICO TÉCNICO DEL S&P 500

---Escrito por Diego Colman, Analista de Mercados de DailyFX en Español.

Sígueme en Twitter: @DColmanFX