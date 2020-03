Los mercados recuperan el positivismo, GBP/USD siente la presión del Brexit

RT @Fxhedgers: UK PRIME MINISTER JOHNSON SAYS A "VERY SIGNIFICANT" EXPANSION OF CORONAVIRUS IN UK IS "CLEARLY ON THE CARDS"

RT @4xInsight: G7 FINANCE MINISTERS CALL ON TUESDAY TO DISCUSS MEASURES TO COUNTER CORONAVIRUS OUTBREAK WILL OCCUR AT 1200 GMT - SOURCES

RT @DeItaOne: U.S. MAY HAVE TO CONSIDER SOCIAL 'MITIGATION,' ACTS LIKE TEMPORARILY CLOSING SCHOOLS AND EVENTS WITH LARGE CROWDS IN CONFINED…

#FAUCI : ESTADOS UNIDOS PUEDE TENER QUE CONSIDERAR LA "MITIGACIÓN" SOCIAL, ACTOS COMO EL CIERRE TEMPORAL DE ESCUELAS Y EVENTOS CON GRANDES MULTITUDES EN ESPACIOS CONFINADOS. "NO ESTAMOS PREPARADOS PARA ELLO AHORA MISMO, PERO TENEMOS QUE PENSAR AL MENOS EN LA POSIBILIDAD" #COVID19

RT @FirstSquawk: FAUCI TO NBC NEWS : WE'RE DEALING WITH CLEARLY AN EMERGING INFECTIOUS DISEASE THAT HAS “NOW REACHED OUTBREAK PROPORTIONS A…

EL PARLAMENTO EUROPEO CANCELARÁ TODOS LOS EVENTOS Y VISITAS DE INVITADOS EXTERNOS DURANTE LAS PRÓXIMAS TRES SEMANAS #coronavirus

