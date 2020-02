GBP/USD de nuevo por encima de 1.30 tras un repunte en el IPC

PUNTOS CLAVE GBP/USD:

Los precios crecen en el mes de enero al mayor ritmo en seis meses

GBP/USD recupera el nivel de 1.30 a la espera de los datos inflacionarios de EE. UU.

Se acerca el inicio de las negociaciones post-Brexit, la UE rechaza un tratado parecido al que mantiene con Canadá

La libra esterlina cotizaba ligeramente al alza en la mañana del miércoles a la espera de la publicación de la última ronda de datos inflacionarios. GBP/USD conseguía ligeros avances al inicio de la sesión europea, tras cotizar horizontalmente alrededor de 1.3000 desde el cierre de la sesión de ayer. El par ha mostrado una resistencia importante a lo largo de las últimas semanas, a pesar de los miedos del coronavirus y las incertidumbres de un tratado comercial post-Brexit.

RECUPERACIÓN SIGNIFICATIVA EN LA INFLACIÓN

La inflación subyacente subió a 1.8% en el mes de enero, 5 puntos porcentuales por encima de la lectura del mes anterior, y por encima del 1.6% esperado por los mercados. La inflación ajustada, que excluye los precios de aquellos productos volátiles como los alimentos o las energías, ascendió al 1.6% en el mes de enero desde el 1.4% en el mes anterior y de nuevo por encima de las expectativas, que situaban la cifra en 1.5%.

La mejora en los datos inflacionarios acerca el IPC a su objetivo del 2% anual, nivel que no se consigue desde el mes de agosto de 2018. Esto a su vez alivia la presión sobre el Banco de Inglaterra (BoE) para ajustar los tipos de interés en su próxima reunión del mes de marzo. Cabe recordar que el BoE fue uno de los pocos bancos centrales que no redujo las tasas en el 2019, un año en el que la Fed aplico tres rebajas de 25 puntos porcentuales. Y en su última reunión las expectativas de un recorte llegaron a alcanzar más de un 70%, pero al final no tuvo lugar debido a un repunte en los datos del PMI del mes de enero.

ANÁLISIS GBP/USD

La libra esterlina ha recibido un empuje tras publicarse los datos, llegando hasta 1.3023. GBP/USD ha encontrado apoyo tras un ligero retroceso en la demanda del dólar, que llevaba en ascenso desde inicios de mes.

La acción de precios en el corto plazo vendrá regida por los datos inflacionarios de Estados Unidos que se publicaran esta tarde a las 14.30, donde se espera que haya un ligero repunte. Se espera que el par se mantenga cotizando en un rango limitado hasta entonces, entre 1.3050 y 1.2975. Una ruptura de uno de esos dos niveles podría indicar que el precio está ganando cadencia.

LO ÚLTIMO DEL BREXIT

Michel Barnier, el político francés miembro de la comisión europea encargado de liderar las negociaciones con el Reino Unido, ha rechazado la posibilidad de crear un tratado comercial semejante al que tiene la Unión Europea con Canadá. Dicho tratado elimina gran parte de los impuestos aplicados a productos que se comercializan entre la UE y Canadá, pero algunos productos, principalmente los alimenticios, mantienen los impuestos al ser importados.

A su vez, el tratado aumenta las cuotas sobre algunos productos, aumentando las unidades que pueden ser importadas sin tener que pagar un impuesto. Pero el tratado se basa principalmente en el sector comercial, dejando atrás los sectores de servicios y financieros, que son de gran importancia para el Reino Unido, pero a este le interesa este modelo de tratado para librarse de las leyes y las reglas que rigen en el bloque común.

El proceso de negociación tiene previsto empezar el 1 de marzo, y se espera que sea un proceso complicado, tal y como dijo un ministro francés, ambas partes se “destrozarán mutuamente”. Si no es posible alcanzar un tratado antes de finales de año, y no se consigue extender el periodo de negociación, el Reino Unido y la Unión Europea tendrán que regirse en base a las reglas de la Organización Mundial del Comercio (WTO).

---Escrito por Daniela Sabin Hathorn, Analista de Mercados