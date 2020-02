El Oro (XAU/USD) recibe un empuje por el importante aviso emitido por Apple

PUNTOS CLAVE:

Apple avisa del impacto del coronavirus sobre sus objetivos, el primer dato tangible de los efectos económicos del virus

El precio del oro refuerza la tendencia alcista y prueba de nuevo a penetrar el rango clave de resistencia

El precio del oro cotizaba al alza en la sesión del martes tras el aviso de Apple de que sus objetivos no serían alcanzados debido al impacto que está teniendo el coronarios sobre su demanda y su cadena de producción en china.

El gigante tecnológico anunciaba que las fábricas que fabrican sus productos habían empezado a operar de nuevo, pero que el proceso estaba siendo más lento de lo inicialmente esperado, causando una revisión en los datos que se esperan en el primer trimestre de este 2020. Se espera que el virus también tenga un impacto sobre la demanda de sus productos en China, uno de sus mercados más importantes.

Este primer dato observable del efecto del virus sobre la economía mundial ha causado un sentimiento de aversión al riesgo generalizado en los mercados, causando una caída significativa en los principales mercados de renta variable de Estados Unidos y Europa. El precio del petróleo se ha vuelto a desplomar más de un 1.5% y el precio del oro ganaba más de 6 dólares la onza, aludiendo a su valor como activo seguro ante el riesgo.

ANÁLISIS XAU/USD

En el gráfico diario vemos como un triángulo ascendiente está llegando a su fin, indicando que la tendencia alcista se mantiene en consolidación, creando mínimos diarios más altos y manteniendo una línea horizontal en los máximos que es revisitada ocasionalmente.

Siguiendo el patrón, encontramos el soporte en la línea inferior del triángulo, alrededor de 1.571$, coincidiendo con el cierre diario del 24 de enero y el 10 de febrero.

En un mercado dominado por la aversión al riesgo, que no necesariamente significa pérdidas para el oro cuando la aversión al riesgo se disipa y los mercados benefician a la renta variable, no hay motivo ahora mismo para esperar una reversión bajista en el precio del oro. Aún así, los compradores no han conseguido que XAU/USD empuje por encima de la zona de resistencia clave entre 1.589$ y 1.598$ en las últimas semanas, para poder optar a marcar un nuevo máximo anual, por encima del pico del mes de enero en 1.611$. La falta de empuje junto con un RSI casi sobrecomprado podrían ver una pequeña corrección a finales de semana.

---Escrito por Daniela Sabin Hathorn, Analista de Mercados