Análisis USD/CAD: coronavirus, desplome en el precio del petróleo y aversión al riesgo

PUNTOS CLAVE USD/CAD:

El desplome en los precios del petróleo reduce la demanda del dólar canadiense

La expansión del coronavirus reactiva la demanda del dólar estadounidense como activo seguro

USD/CAD se mantiene en un triangulo descendiente pero se consolida la tendencia alcista

El dólar canadiense cede terreno ante el dólar estadounidense a medida que se aumenta la demanda del dólar estadounidense como activo seguro ante la aversión al riesgo generada por la expansión del brote de coronavirus.

USD/CAD cerraba el lunes con un ascenso del 0.32%, que se sumaba al 0.92% que ya se había anotado desde el miércoles pasado. Y el par ha empezado la sesión de este martes de nuevo al alza, avanzando un 0.08% desde la apertura, superando la línea de 1.3200, que había perdido desde mediados de diciembre.

Las preocupaciones del coronavirus no solo han ayudado a impulsar al dólar estadounidense, sino que también han debilitado la demanda del dólar canadiense, una divisa ligada y altamente sensible al precio del petróleo, que no ha dejado de caer en las ultimas semanas, dejándose cerca de un 20% de su valor por barril.

BoC – Reserva Federal

Un punto de inflexión importante en el precio de USD/CAD se dio el miércoles 22 de enero, cuando el Banco de Canadá (BoC) mantuvo las tasas sin cambios en 1.75% pero ajustó su retorica en cuanto a la evolución económica del país, empleando un tono más pesimista que causó un brote de debilidad en el dólar canadiense. Dejaron de referirse al tipo de interés actual como “apropiado”, lo que dio a entender que un recorte de 25 puntos porcentuales está al caer si los datos económicos no mejoran notablemente.

El dólar canadiense seguirá condicionado por los avances en el coronavirus y el efecto que éste tenga sobre el precio del petróleo. En cuanto al dólar estadounidense, el enfoque se vuelca sobre la reunión de la Fed que tendrá lugar mañana. Si bien no se espera un cambio en las tasas ni en la retórica de mantenerse sin cambios en el futuro próximo, será importante mantener especial atención a la rueda de prensa que dará Jerome Powell tras la decisión monetaria.

Análisis técnico USD/CAD

En el gráfico diario podemos ver como se mantiene el patrón de triangulo descendiente que lleva en juego desde inicios de 2019. La línea de tendencia bajista que marca el límite superior se mantiene como un punto de resistencia, ahora entre 1.3259 y 1.3265, mientras que la línea que delimita el rango inferior se mantiene como línea de soporte en 1.2894.

Si miramos el RSI vemos como ha incrementado de 60 a 70 en los últimos días, indicando el dominio de c=los compradores, que se mantienen fuertes. Las líneas de medias móviles se encuentran por debajo del precio, que viene apoyado por la línea de 200-DMA, esto confirma y consolida la reversión alcista desde los mínimos de enero.

En el corto plazo, la línea de retroceso de Fibonacci del 61.8% desde los máximos de diciembre se muestra como la primera línea de soporte inmediato, en 1.3181, seguido de 1.3042, confluencia entre el retroceso del 23.6% y zona de soporte clave en el rango lateral de mediados de enero.

Al alza, entra en juego la línea de retroceso del 76.4% en 1.3234, que sirvió como línea de soporte durante septiembre de 2019.

---Escrito por Daniela Sabin Hathorn, Analista de Mercados