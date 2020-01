USD/MXN: Freno importante en el avance del peso mexicano ante el dólar, ¿A qué se debe?

PUNTOS CLAVE PESO MEXICANO:

La debilidad en los datos de México junto con la extensión del coronavirus parece haber frenado los avances del peso mexicano ante el dólar

USD/MXN pone en juego la tendencia bajista y se encamina a los 19$

El mes pasado vimos como USD/MXN rompía un patrón de triangulo simétrico que llevaba en juego desde principios de 2017, sumiendo al par en su nivel más bajo desde octubre de 2018 cuando alcanzó los 18.64$ el lunes pasado.

Pero la presión de ventas parece haber perdido fuerza en las últimas horas, indicando que la ruptura bajista podría haber sido tan solo una falsa alarma. Durante la semana pasada vimos como el momentum descendiente no conseguía acumular tracción tras el nuevo mínimo de 2019, y el precio de USD/MXN se tornaba poco a poco más fuerte.

Y parece ser que la última noticia de alto riesgo para los mercados le ha devuelto al dólar norteamericano un poco de su fuerza típica como activo seguro ante la aversión al riesgo, que llevaba varios meses de carencia. La rápida expansión del coronavirus ha tenido un efecto significativo sobre los mercados, y el USD/MXN no ha sido menos, que avanzaba un 0.75% en la mañana del lunes, alcanzando de nuevo los niveles de mediados de diciembre.

Los avances en el par no solo tendrían que ver con la fuerza del dólar ante la pandemia del coronavirus, sino también con la debilidad en los datos locales. El viernes vimos como la actividad económica en México en el mes de noviembre retrocedía un 1.2%, una caída más fuerte del -0.7% esperado. Y es que llevamos varios meses diciendo que la debilidad en USD/MXN no viene soportada por los datos fundamentales, dado la escasez de buenos datos económicos por parte de México, lo cual daba pie a pensar que la ruptura bajista en el par no se sustentaría en el largo plazo.

Análisis técnico USD/MXN

Si miramos el gráfico diario vemos como USD/MXN ha rebotado de la línea de tendencia descendiente desde mediados de agosto que marcaba un soporte para el par, y se acerca ahora a tocar la línea de 19$. En el ascenso se ha topado con resistencia en 19.95, nivel importante de confluencia de la línea de 50-DMA y la línea superior de las bandas de Bollinger. Una ruptura sostenida por encima de este nivel confirmaría una reversión alcista y pondría fin a los avances del dólar mexicano.

Recomendado por Daniela Sabin Hathorn

Si vemos una recuperación en el precio, el próximo nivel de resistencia aparece en 19.11$, zona de confluencia de soportes y resistencias a mediados de octubre y noviembre, coincidiendo con la línea de 100-DMA. A la baja, se mantiene el soporte clave en la línea de tendencia, ahora en 18.57$. Más cerca podríamos ver un soporte condicionado por la línea de 20-DMA, que coincide con la línea de MM de las bandas de Bollinger, en 18.78$.

---Escrito por Daniela Sabin Hathorn, Analista de Mercados