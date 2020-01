Análisis XAU/USD: oro se mantiene firme a pesar de la relativa calma en los mercados

PUNTOS CLAVE XAU/USD:

A pesar de la relativa calma en los mercados, el precio del oro se mantiene firme y se mueve en un rango lateral

La incertidumbre persistirá en el 2020, aumentando la demanda del oro y proporcionando un empuje a su precio

El precio del oro protagoniza otra sesión subducida en la mañana del miércoles tras las leves pérdidas del día de ayer. El precio del metal amarillo ha oscilado entre los 1.535 y los 1.565 puntos en las últimas dos semanas, a medida que se han reducido los eventos de riesgo.

Según la trayectoria que ha tenido el precio del oro en los últimos 10 años, se considera la materia prima como un refugio de riesgo o activo seguro, donde se ve un aumento en su demanda cuando se dan épocas económica o políticamente turbulentas.

El 2019 sirvió como un claro ejemplo de ello, donde vimos varios eventos de alto riesgo como las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, las tensiones geopolíticas y continuados avisos de una ralentización económica a nivel global, durante el cual el precio del oro se apreció un 21%.

Pero la relativa calma que gozan los mercados en las ultimas dos semanas no han visto una reacción típica en el precio del metal amarillo, lo que da a entender que los inversores siguen cautelosos y mantienen reservas en activos seguros como el oro por un por si acaso. Cabe destacar que la rebeldía en el precio del metal amarillo puede venir por causa del brote de coronavirus que ha tenido lugar en China y ya se ha expandido a varios rincones del mundo, llegando hasta Estados Unidos. Si bien su impacto no está del todo claro, hay quienes estiman que puede tener un impacto sobre el crecimiento económico a nivel mundial si la expansión del virus no se controla.

Otro evento a tener en cuenta en el corto plazo es el Año Nuevo Lunar que tiene lugar en China a partir de finales de esta semana, lo que suele aumentar la demanda del oro y por consiguiente un aumento en su precio.

A pesar del retroceso desde los máximos de principios de enero, muchos analistas creen que la tendencia alcista del metal amarillo está lejos de haber terminado, gracias a un dólar más débil, a los tipos de interés históricamente bajos y a la incertidumbre de las próximas elecciones presidenciales de EE. UU.

Análisis técnico XAU/USD

En el gráfico diario podemos ver como XAU/USD ha cotizado en un canal lateral entre 1.535 y 1.565 desde su retroceso de los 1.611 puntos conseguidos el miércoles 8 de enero, que marcaban un máximo de 7 años. El RSI nos indica que en 63 el precio del oro se muestra cerca de la zona de sobrecompra, dando espacio para un pequeño repunte, pero con enfoque en una tendencia bajista, confirmada por la vela del martes que marcaba una “peonza” bajista.

El retroceso de Fibonacci desde los mínimos de noviembre y los máximos de enero muestran que el precio tiende hacia la línea de 38.2% en 1.547$, cerca de la confluencia con la línea de 20-DMA en 1.543$. Como nivel de soporte nos encontramos con la línea de Fibonacci de 50% en 1.528$, que coincide con la apertura y el mínimo del 3 de diciembre, el comienzo de la ruptura alcista de primeros de mes.

Al alza, nos encontramos con resistencia en la línea de Fibonacci del retroceso del 23.6% en 1.572$, seguido de la línea de tendencia en 1.584$, donde una ruptura por encima confirmaría la reanudación de la tendencia alcista.

---Escrito por Daniela Sabin Hathorn, Analista de Mercados