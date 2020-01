El DAX continúa encontrando resistencia en su intento de marcar un nuevo máximo histórico

COTIZACIÓN DAX HOY:

La firma de la primera fase del acuerdo comercial entre EE. UU. y China no deja indiferente a los mercados

El DAX retrocede a principios de semana, pero se prepara para un nuevo intento de superar los 13.600 puntos

Consulte aquí los niveles claves a tener en cuenta

EL DAX inicia el año con cautela, pero consigue apreciarse un 2.55% en lo que llevamos de enero. El optimismo alrededor de un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China impulsó al selectivo bursátil alemán a seguir a los principales índices estadounidenses, recobrando en el mes de diciembre niveles no vistos en dos años.

Pero el sentimiento optimista se desvaneció un poco cuando se dió a conocer que el acuerdo comercial no significaba un fin a las largas guerras comerciales, si no simplemente una tregua. Donald Trump afirmó que dicho acuerdo formalizaba las promeses hechas el pasado mes de octubre cuando dijo que no impondría aranceles adicionales a productos chinos. Los mercados tenían la esperanza de que el gobierno norteamericano retiraría, o al menos reduciría, los aranceles impuestos, pero la realidad ha quedado bien lejos.

Antes de la formalización de la primera fase del acuerdo que tuvo lugar el miércoles, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin nos informaba de que los aranceles se mantendrían en lugar hasta que no se formalizara la segunda fase del acuerdo comercial, el cual se acaban de iniciar las negociaciones. Por lo tanto, es de esperar que la situación actual se mantenga hasta la conclusión del mandato de Donald Trump a finales de este año.

Si bien no una mala noticia del todo, los mercados no vieron con buenos ojos que el gobierno norteamericano mantuviera los aranceles al nivel actual sin conceder al menos una rebaja, lo que causó retrocesos en los principales índices bursátiles, sin dejar atrás al DAX. Aún así el sentimiento es positivo, ya que el acuerdo augura confianza sobre la prevención de una futura escalación del conflicto.

Análisis técnico DAX

Desde el inicio del nuevo año el DAX ha estado probando sin éxito de crear nuevos máximos históricos, probando de superar su pico más alto en 13.600 puntos alcanzados en enero de 2018. El viernes pasado el selectivo alemán rozó los 13.550 puntos, pero se quedó sin impulso y retrocedió para cerrar de nuevo alrededor de 13.440. Desde entonces el precio del DAX ha creado máximos diarios cada vez mas bajos, a la vez que creaba nuevos mínimos, lo que indicaba una falta de impulso por parte de los toros.

Pero la vela del miércoles ya indicó un cambio en la tendencia cuando el mínimo del día se formó por encima de aquel del martes, y la acción en el precio que estamos viendo durante la mañana europea parece indicar que de nuevo veremos un empuje alcista.

El punto clave para que esto suceda es un cierre diario por encima de de la apertura de ayer, en 13.463 puntos. Una vez superado dicho nivel entra en enfoque un rango de resistencia clave para poder crear un nuevo máximo histórico, entre 13.530 y 13.600, donde se espera que haya una presión bajista que puede poner en riesgo el avance. Tanto el indicador de momentum como el RSI apoyan un empuje alcista.

Más en el corto plazo, si miramos el gráfico de una hora podemos ver como la línea de medias móviles 20-SMA cruzó el martes por debajo debajo de la línea de 100-SMA, y el precio actual se encuentra por debajo de las líneas de 20, 50 y 100-SMA, lo que emite una señal bajista en el corto plazo. Un punto clave de soporte puede aparecer alrededor de los 13.400 puntos, que sirvió como apoya varias veces durante la sesión del miércoles. Más allá, entra en enfoque la línea de 200-SMA alrededor de 13.360 puntos.

Al alza, mantenemos enfoque en el rango entre 13.530 y 13.600 como principal punto de resistencia.

---Escrito por Daniela Sabin Hathorn, Analista de Mercados